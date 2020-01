Omavalitsused ootavad ajale jalgu jäänud seaduse muutmist

Kohaliku omavalistuse korralduse seaduse muutmise ekspertkomisjon käsitles järjekorras juba neljandal kokkusaamisel kõike seda, mis on seotud vallavalitsuse ja volikogu mehitamise ning töökorraldusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saue vallavanem Andres Laisk leidis, et on üsna palju neid teemasid, mida KOKS praegu ei reguleeri.

"Kas valla allasutuste juhid peaksid saama samaaegselt kuuluda volikokku? Minu enda arusaama kohaselt on seal peidus fundamentaalne huvide konflikt, kui tänane staatus säilib. Või siis kaaluda ka seda, et allasutuse juhtidel, kui nad on kandideerinud volikokku ja sinna pääsevad, tuleb ka see otsus teha, kas nad soovivad jätkata ühel või teisel positsioonil," arutles Laisk.

"Mina kindlasti oleksin valmis toetama seda, et kõik volikokku pääsenud nimekirjad võiksid saada esindatuse ka vallavalitsuses. Kõik volikokku valitud nimekirjad saaksid ka igapäevajuhtimises kaasa rääkida ja sellega oleks ka palju pingeid võimalik volikogude tasandil hoopis maha võtta," lisas ta.

Järva vallajuht Rait Pihelgas oli aga seda meelt, et uuendatud seadus peab senisest enam arvestama iga konkreetse valla suurust ja vajadusi.

"Täna on Tallinna linna ja Järva valla vahe 44-kordne, aga ülesanded on ühesugused. Ma arvan, et ka selle töörühma eesmärk on selline, et vaatame ja lepime kokku läbi seaduse, kuidas korraldame elu maal, kuidas väikelinnas, kuidas suurlinnas," rääkis Pihelgas.

Regionaalminister Jaak Aab ütles, et hajaasustusega vallad on tasandusfondi kaudu juba praegu eelistatud, sest nad saavad lisaraha.

"Poliitiline tahe on olemas, et omavalitsustele anda rohkem õigust, anda juurde ka rahalisi vahendeid ja läbi rääkida, milliseid ülesandeid, mida praegu täidab riik, saaks omavalitsus ka üle võtta," kinnitas Aab.

Minister lubab KOKS-i ja teiste seaduste muutmise kava valmis saada juunis, seaduse eelnõu on plaanis riigikogusse viia aastal 2022.