Ilmar-Erik Aavakivi: müüt poliitiliselt neutraalsest õiguskantslerist

On tervitatav, et ühiskonnas käib debatt pensionireformi põhiseadusele vastavuse üle ja sõna on võtnud nii president kui ka õiguskantsler. Presidendi poliitilise rolli osas paistab olukord üldjoontes selge olevat. Samal ajal valitseb ebaselgus õiguskantsleri rolli osas. Seega, pangem mängureeglid paika, kirjutab vandeadvokaat Ilmar-Erik Aavakivi.