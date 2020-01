Eesti kinnitab huvi soomukiprojekti jätkamiseks Soome ja Lätiga

"Meie huvi on endiselt olemas ning me ei soovi protsessist välja jääda, kuid meie poolt läheb järgmise dokumendi sõlmimisega veel aega," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Roland Murof neljapäeval ERR-ile.

Läti ja Soome kaitseminister allkirjastasid kolmapäeval tehnilise leppe, millega riigid asuvad tugevdama Läti ja Soome relvajõudude liikuvust ehk alustavad muuhulgas uute soomukite koos arendamist Soomes toodetavate Patria soomukite 6x6 platvormi põhiselt. Samas sõlmisid Eesti, Soome ja Läti kaitseministeeriumi esindajad detsembri keskel ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt plaanivad nad hakata üheskoos ratassoomukeid hankima.

"Oleme detsembris allkirjastatud heade kavatsuste leppega näidanud üles selget huvi koos Soome ja Lätiga ühise kaitsevaldkonna arendustöö vastu, mille raames töötataks välja lahendus, mis võimaldaks laiaulatuslikku koostööd Eesti, Läti ja Soome ettevõtete vahel soomukiplatvormi arendamisel. Ühishanked naaberriikidega on meie pikaaegne prioriteet ja näeme projektis suurt potentsiaali, seda enam, et saame kaasa rääkida juba arendustöö faasis, mis on parim viis kindlustamaks, et kasutusse jõuab tehnika, mis vastab maksimaalselt meie vajadustele," rõhutas Murof.

"Uue tehnika hankimine on alati väga keeruline protsess, mille juures tuleb arvestada erinevate riikide nõuete ja hanketsüklitega. Eesti jaoks tähendab see, et võimalike praegu kasutuses olevate vanema põlvkonna Sisu soomukite väljavahetamise üle tehakse otsus koostatava riigikaitse arengukava ja mitte ainult riikidevaheliste lepete raames. Konkreetsemalt räägime Eesti puhul 6x6 platvormist kui võimalikust suurtüki- ja jalaväepataljonide juhtimissoomukitest ning elutsükli lõppu jõudnud Sisu XA-180 soomukite väljavahetamisest," lisas ta.

"Peame kogu protsessis olema väga hoolikad, sest kaalumist vajab muuhulgas kõik, mis puudutab hilisemat hooldust, väljaõpet ning varuosasid. Meie nägemuses peab olema igal riigi vaba voli oma riigis ettevõtluspartneri valikul," märkis kaitseministeeriumi esindaja.

Soome ja Läti käivitavad arendusprogrammi

Soome ja Läti kaitseministri kolmapäeval sõlmituid kokkuleppega käivitatakse Patria 6x6 platvormi põhine uuringu- ja arendusprogramm.

"Meie relvajõudude vajadused on sarnased, kuid mitte samad. Jõudsime aruteludes järelduseni, et turg ei paku transpordisõiduki platvormi, mis täidaksid kõik meie nõuded," ütles Läti kaitseminister Artis Pabriks BNS-i teatel. "Seepärast otsustasime käivitada Patria 6x6 platvormi põhise uuringu- ja arendusprogrammi," lisas minister.

Tema sõnul on see parim Lätile ja Soomele sobiv sõjalise sõiduki platvorm.

Kui projekti uuringute ja arendamisetapp on edukas, siis võib Läti esimese uue soomuki juba saada 2021. aastal. Siis hakkab Läti soomukeid saama umbes 10 aasta jooksul iga aasta.

Uue soomuki hind selgub kõnelustel tootjaga. Hind sõltub ka sellest, mitu soomukit Läti osta tahab ning mis seadistuses.

Murofi sõnul võib Patria prototüüp valmida juba 2020. aastal.

Eesti kasutab Soome soomukeid Pasi. Näiteks 2010. aastal ostis Eesti 81 tugevdatud Pasi soomukit juurde Hollandilt. Need on kohandatud eelkõige välismissioonideks. Enne seda hankis Eesti neid vaid otse Soomest.

17. detsembril sõlmitud kokkulepe pole siduv, kuid kui jõutakse ühise hankeni, on Soome Patria tehas ilmselt üks pakkujaist. Ettepaneku ühiselt tegutseda tegi Eestile Soome, Läti liitus sellega.

Kolm riiki kasutavad soomukitel erinevaid relvi. Samas on loodustingimused sarnased ja soomukite hange ja hooldus tuleks ühiselt odavam.

"Loodetavasti see projekt ei lähe aia taha, sest osaleb kolm riiki, kes panustavad sellesse väga tõsiselt. Võimalikud hanked võivad tekkida selle projekti raames aastal 2024," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse hankeosakonna juhataja Alar Mozolev detsembris AK-le.

Eesti loodab, et veel käesoleva aasta lõpuks on kolme riigi kaitseväed tulevase soome-balti soomuki paberile joonistanud.