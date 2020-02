Ratas: Eesti soovib EL-i eelarves põlevkivisekori tööhõivega arvestamist

Brittide lahkumine ühendusest on jätnud eelarvesse augu, samas soovivad riigid panustada uutesse tegevustesse. Kokkuleppe saavutamine on raske, ülemkogu eesistuja tahab siiski veebruari ülemkogul läbimurdeni jõuda.

Eesti jaoks on olulised ühtekuuluvuspoliitika toetuste säilitamine võimalikult suures mahus, põllumeeste otsetoetuste kasv ja Rail Baltic. Samuti soovib Eesti, et õiglase ülemineku fondis koheldaks põlevkivi ja kivisütt ühtmoodi.

Rahandusministeeriumi arvutuste järgi tähendaks põlevkivisektori tööhõive arvestamine täiendavalt umbes 40 miljonit eurot praegu pakutud 125 miljoni euro suurusele toetusele.

"See, et me suutsime sinna läbi rääkida, et põlevkivi võrdselt kivisöega seal on, see on olemas, aga mitte kõigis valdkondades, näiteks tööhõivet ei ole arvestatud. See oli ka täna minu ettepanek, et Eesti kindlasti soovib, et ka seal saaks põlevkivi arvestatud olema," ütles Ratas

Ratase sõnul on probleemiks see, et kui täna räägitakse õiglase ülemineku fondist, siis pole praegu sellise fondi jaoks katteallikaid kokku lepitud.