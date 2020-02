Balti riikide peaministrid: Rail Balticu projekt peab viivitusteta jätkuma

Tallinnas kohtunud Balti riikide peaministrid rõhutavad, et Rail Balticu projekt peab viivitusteta jätkuma vaatamata ilmnenud juhtimisprobleemidele. Euroopa Komisjoni eelarve- ja haldusvolinik Johannes Hahn avaldas lootust, et Euroopa rahastus projektile on järgmises eelarvekavas olemas

Nii Eesti, Läti kui Leedu peaminister kinnitasid, et Rail Balticu projekt peab jätkuma ettenähtud tempos ja valmima aastal 2026, ja seda vaatamata viimasel ajal ilmnenud juhtimisprobleemidele.

"Kolme Balti riigi peaministrid on pühendunud selle projekti elluviimisele, Euroopa Komisjon on projektile märkimisväärset rahalist toetust andnud. Ja me otsime parimaid lahendusi juhtimisstruktuuri parandamiseks. Siin on potentsiaali, siin on võimalust teha asju veel paremini," ütles peaminister Jüri Ratas.

Läti peaminister Krišjanis Karniš märkis: "Me kolmekesi oleme veendunud, et selle projektiga peab jätkama, me oleme sellele pühendunud. See on nagu Euroopa, see töö käib edasi samm-sammult üksteisele lähenedes, teeme koostööd Euroopa Komisjoniga selleks et tagada, et kõik tingimused oleks sobivad, et projekt jõuaks lõpuni ja selle jaoks oleks olemas ka finantseerimisallikad."

"Hoolimata sellest, et me arutame veel juhtimisstruktuuri, siis töö käib edasi, projekti rakendamine jätkub ja mul on hea meel öelda, et Leedus on ettevalmistustööd juba lõppenud. Oleme lõpetanud suure hulga projekteerimistöid, maa on ära ostetud ja töö on tehtud ka Kaunase sektsioonil, sõnas Leedu peaminister Saulius Skvernelis.

Euroopa Komisjoni volinik Johannes Hahn tõdes, et seoses Brexitiga tuleb Euroopa Liidu järgmises eelarves ilmselt kärpeid teha, kuid väljendas siiski lootust, et Rail Baltic seal rahastuse saab. "Euroopa Liidu järgmine mitmeaastane finantsraamistik näeb ilmselt ette olulisi rahasummasid, mille abil loodetavasti jõuab see projekt ka lõpuni aastaks 2026 - 2027."

Peaministrid kinnitasid, et Rail Balticu projekti üle arutatakse edasi märtsi lõpus Vilniuses toimuval kohtumisel. Reedesel kohtumisel oli kõne alla ka Balti riikide elektrivõrkude lahtiühendamine Venemaa energiasüsteemist ning pea ministrite kinnitusel kulgeb see protsess plaanipäraselt.