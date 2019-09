Keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) kinnitas, et kuigi valitsus kavandab üle 18 aasta maade hindamist, ei too see kaasa maamaksu kuuekordset hinnatõusu.

Eestis ei ole maade hindamist tehtud 18 aastat. Jaanuariks peate uue hindamise ette valmistama, koos maamaksu seaduse muudatustega. Kas maa hind tõuseb ja valitsus saab täiendavat maksutulu?

Rahandusministeerium on siin peavedaja ja keskkonnaministeerium on kaasas. Aga ma usun, et maamaks ei tõuse. Eks hindamise käigus on võimalik üle vaadata ja vähendada maamaksu. Ei ole loogiline, et tõstame kordades maamaksu.

Väidetakse, et maa on 18 aastaga kallimaks läinud kuus korda. Inimesed praegu kardavad, kas maamaks tõuseb ka kuus korda?

Ei. Võin rahustada: pole põhjust karta, et maamaks kuus korda tõuseb.

Ja kodualune maamaksuvabastus säilib?

Toores on täna vastata, protsess alles käib. Aga seda võin täna kinnitada, et paanikaks pole põhjust, nagu maamaks kuus korda tõuseks. Seda paanikat ei ole vaja.

Mis saab põllumeestest? Neile on põllumaa sama mis mõnele ettevõtjale tehas. Tehasemaksu ju riik ei kasseeri?

Just ütlesin, et maamaksu ei ole plaanis niimoodi tõsta. Ka põllumeestel ei ole ärevuseks põhjust.

- Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral - 1993, 1996 ja 2001. Ehk praegu kehtivad 2001 maa korralise hindamise tulemused.

- Maamaksu määra kehtestab KOV volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Tallinnas ongi see 2,5.

- Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 0,1–2,0 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.

