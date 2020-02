"Vabariigi presidendi tänane otsus jätta kohustusliku kogumispensioni reformi seadus välja kuulutamata on tema seadusest tulenev võimalus ning õigusriigi loomulik osa. Selliste õiguslike vaidluste lahendamiseks ongi seaduses vastavad toimimisviisid ette nähtud. Nüüd on riigikogul võimalik presidendi põhjendusi kaaluda. Tarvidusel teeb kõigi seaduste põhiseaduslikkuse kohta lõpliku otsuse riigikohus," teatas Ratas oma avalduses.

Teise pensionisamba reformimisel on Ratase sõnul valitsuse seisukoht, et see muudab pensionisüsteemi paindlikumaks, aga kaitseb ka pensionikogujat ning motiveerib fonde pakkuma paremat tootlikust.

"Reformi tulemusel on inimestel suuremad vabadused kogutud raha kasutamisel ja oma pensionipõlve kindlustamisel. Kõigil soovijatel on võimalik teise sambasse kogumist jätkata, nagu kavatsen käituda ka mina. Meie inimeste väärikas vanaduspõlv on ja jääb selle valitsuskoalitsiooni üheks oluliseks prioriteediks," sõnas Ratas oma avalduses.

Kaljulaid jättis reedel välja kuulutamata ja saatis riigikogule arutamiseks tagasi kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.

President ütles, et pensionireformi puhul peab olema üheselt selge, et ta ei lähe seda poliitilistel põhjustel vetostama.