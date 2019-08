Saksa kaitseminister sai karnevaliliidu hea tahte saadikuks

Saksamaa kaitseminister ja liidukantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Annegret Kramp-Karrenbauer on saanud endale veel ühe kõlava ametinimetuse. Nimelt on ta nüüdsest ka Saksamaa ühe karnevaliliidu hea tahte saadik.

Kramp-Karrenbauer on Saksamaal populaarsel karnevalihooajal astunud varem üles riietatuna koristajatädi Greteliks (Putzfrau Gretel). Selles pole iseenesest midagi erilist, sest Saksa poliitikute seas on karnevalidel kaasa löömine levinud ning värvikaid etteasteid on teinud paljud teisedki - kas või Merkeli ja Kramp-Karrenbaueri parteikaaslane, Euroopa Komisjoni volinik Günther Oettinger.

Saksa meedia teatas teisipäeval, et Saksamaa suurim karnevalide assotsiatsioon BDK on nimetanud Kramp-Karrenbaueri oma hea tahte saadikuks. Sellega seoses saab ta septembris Cottbusis toimuval BDK sünnipäeval kätte ka hea tahte saadiku ametliku kuldsõrmuse, vahendas Politico.

"Aastaid on ta esinenud karnevali ajal laval olles samal ajal kõrgetes poliitilistes ametites," kommenteeris BDK president Klaus-Ludwig Fess.

Kramp-Karrenbauer sai Merkeli järel CDU juhiks eelmise aasta detsembris. Kaitseministriks sai ta nüüd, kui senine minister Ursula von der Leyen valiti Euroopa Komisjoni uueks presidendiks.

Kramp-Karrenbaueri ülesastumised karnevali ajal, mille raames on ta rääkinud ka poliitilise alatooniga nalju, pole kõigile alti meeltmööda olnud. Näiteks käesoleva aasta alguses sai ta tugevat kriitikat geiaktivistidelt seoses sellega, et "koristajatädi Gretel" tegi nalja sooneutraalsete tualettruumide teemal.

Televisioonis näidatud sketšis rääkis koristajatädina esinenud Kramp-Karrenbauer, et sooneutraalsed tualettruumid on meestele, kes ei suuda otsustada, kas pissida püsti või istudes". Nali ja sellel järgnenud kriitika kahandas väidetavalt ka tema populaarsust valijate seas.