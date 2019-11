Merkeli erakonna juht on valmis lahkuma, kui partei teda ei toeta

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) esimees Annegret Kramp-Karrenbauer ütles reedel parteikonverentsil, et on valmis ametist lahkuma, kui erakond teda ei toeta.

"Kui arvate, et Saksamaa, mida mina soovin, ei ole see, mida soovite teie, siis peame selle lõpetama. Siin, nüüd ja täna," ütles Kramp-Karrenbauer talle parteijuhina osaks saanud kriitikale vastates.

Merkeli kunagine protežee Kramp-Karrenbauer sai CDU juhiks möödunud aasta detsembris. Viimastel ajal on aga tema populaarsus arvamusküsitluse kohaselt kahanenud ning seda näitavad juba kevadised Euroopa Parlamendi valimised, mille CDU küll võitis, kuid loodetust palju nõrgema tulemusega. Sisuliselt oli tegu CDU ajaloo halvima tulemusega üleriigilistel valimistel.

Parteikaaslaste kriitika sai eriti suure hoo sisse aga oktoobris, kui CDU jäi Tüüringi liidumaa valimistel kolmandaks, ehkki olid veel mõne aja eest seal tugevaim jõud.

Merkel kongressil: Euroopa peaks olema 5G väljatöötamisel ühtsem ja kiirem

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu endine juht, liidukantsler Angela Merkel ütles Leipzigis peetud parteikongressil, et tööpuudus on viidud riigis rekordiliselt madalale tasemele ja ülemaailmsest finantskriisist on edukalt jagu saadud, kuid ees ootavad uued katsumused, mis on seotud eelkõige digipöörde ja kliimamuutuste, kuid ka agressiivse Venemaaga ning USA-ga peetavate kaubandustülidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkel rõhutas, et Euroopal tuleks olla 5G väljatöötamisel ühtsem ning kiirem.

"Jutt käib tugevast Saksamaast tugevas Euroopas. Ja Euroopa peab tegutsema ühtselt. Kui me räägime 5G turvastandardist - ütlesin seda täna Ursula von der Leyenile -, siis me peame seda Euroopas ühtselt reguleerima," rääkis Merkel.