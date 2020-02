Sotsid kardavad, et Tootsi tuulepargi toetamine suurendab elektriarvet

Eesti Energia ei tohiks esitada taastuvenergia toetuse taotlust Tootsi tuulepargis elektri tootmiseks, sest see tooks kaasa inimeste elektriarvetel 20-protsendise taastuvenergia tasu tõusu, väidavad sotsiaaldemokraadid riigikogule esitatud eelnõus. Majandusministeeriumi (MKM) kinnitusel taastuvenergia tasu selle tõttu kindlasti ei tõuse.

Eesti Energia omandas teisipäevasel enampakkumisel 51,5 miljoni euro eest Tootsi tuulepargi kinnistu. Kuna tuulepargi ehitust alustati juba 2016. aastal, on elektrituruseaduse järgi võimalik sellele küsida veel vana skeemi järgi toetust, mida näiteks praegu rajatavatele parkidele enam ei maksta.

Riigikogu taastuvenergia toetusrühma esimehe, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemetsa hinnangul maksaksid Eesti Energia võimaliku toetuse kinni tarbijad.

"Kui nüüd Eesti Energiale seda toetust maksta, siis see oleks umbes 300 miljonit eurot, ja selle maksvad kinni tarbijad, nii inimesed kui ettevõtjad. Sisuliselt tähendab see seda, et inimesed elektriarvel suureneks taastuvenergia toetus umbes 20 protsenti," rääkis Läänemets.

Eesti Energia ei ole veel toetusetaotlust esitanud ja toetuse maksja Elering pole seda veel arutada saanud. Tänavu on taastuvenergia toetus 90 miljonit eurot.

Majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatar ütles, et Eesti Energiale toetuse andmine taastuvenergia tasu elektriarvetel eriti ei muuda. Vana skeemi järgi makstakse juba praegu välja toetusi peaaegu maksimummääras.

"Juhul kui see läheb vanasse toetusskeemi, siis vanal toetusskeemil on teatavasti peal 600 gigavatt-tunni piir. Eestis ei saa aastas vana toetusskeemi alusel tuult toetada rohkem kui 600 gigavatt-tunni ulatuses, mis tähendab tegelikult, et taastuvenergia tasu määr oluliselt suureneda ei saa elektriarvetel," ütles Tatar.

Edaspidi saavad tuulepargid uut taastuvenergiat turule tuua vähempakkumise korras ehk see muudab ka nende toetamise üha väiksemaks.