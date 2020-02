EE hindab Tootsi tuulepargi projekti kogumaksumuseks 200 miljonit eurot

Kärmas rääkis Kuku raadio saates "Nädala tegija", kommenteerides Eesti Energia võitu riigimetsa majandamise keskuse (RMK) korraldatatud oksjonil, et tal on tagantjärele hea meel vaadata, et kolme pakkuja pakkumised olid suhteliselt samas suurusjärgus.

50 miljonit eurot on Kärmase sõnul liiga suur summa, et selle peale niisama hasartmänge mängida, seda enam, et see on üks osa koguinvesteeringust - kui niisuguse hinnaga maa osta, tuleb Tootsile ühel hetkel ka tuulepark rajada.

"Tõsi ta on, et lõplik maksumus selgub siis, kui kõik hanked on uuesti tehtud. Eesti Energia on seda projekti arendanud alates 2010. aastast ja viimased hanked viidi läbi kolm-neli aastat tagasi. Selle ajaga on tehnoloogia hinnad väga palju muutunud, aga arvan, et see suurusjärk on kuskil 200 miljonit eurot, mis on see koguinvesteering," sõnas ta.

Koalitsioonilepingu kohaselt võiks kuni 49 protsenti Enefit Greenist minna börsile ja Kärmas kinnitas, et valitsuse antud mandaat on neil alles.

"Me ei ole oma avaliku enampakkumise plaane nurka visanud. Lähemalt ma kahjuks rääkida ei saa, kuigi tajun, et huvi on suur," lausus ta ja lisas, et kui ettevõte saab midagi välja öelda, teatab ta seda kõigile ühel ajal.