Tuuleenergeetika ekspert Martin Kruus ütles, et Eesti Energial on pikalt olnud Tootsi tuulepargi krundi vastu huvi ning aktsiate avaliku pakkumise jaoks oli see vaja kindlasti soetada.

Eesti Energia ostis teisipäeval RMK oksjonil Tootsi tuulepargi maa 51,5 miljoni euroga.

"Tootsi projekt on pika ajalooga projekt ja on teada, et Eesti Energial on olnud suur huvi selle koha vastu. On olnud erinevad juriidilisi takistusi, miks ei ole saanud seda tehingut läbi viia. Ilmselt see oli ka üks teguritest, et Eesti Energial kindlasti oli seda projekti vaja. Nad ei ole seda ka varjanud, nad on seda avalikult ka välja öelnud, et aktsiate avaliku pakkumise jaoks on neil sellist suurt arenguprojekti vaja," rääkis Kruus "Aktuaalsele kaamerale".

Kruusa sõnul on Tootsi ala tähtis ka sellepärast, et Eestis on suurte tuuleparkide rajamine üha raskem, sest enamus territooriumist on kaitseministeeriumi keelu all, kus tuulikuid rajada ei saa.

"Antud kohas on planeeringud kehtestatud ja see on võimalik. Selle võrra on tegemist palju huvitavama objektiga," lisas ta.

Tarbija jaoks elektri hinda Tootsi tuulepargi rajamine ei mõjuta. "Me oleme osa suurest Põhjamaade energiaturust ja meie üks tuulepark Põhjamaade energiahinda ei mõjuta. See, mis võib mõjutama hakata, on see, kas sellele konkreetsele tuulepargile makstakse taastuvenergia toetust või mitte. See on juba puhtalt poliitilineotsus, kas riik mõnes mõttes riigile, oma projektile ja millist toetust tulevikus maksma hakkab, seda me näeme," rääkis ta.