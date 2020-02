"Me siiski loodame, et Eesti Energia ei kvalifitseeru sellele vanale toetusskeemile. Aga kõik märgid viitavad sellele, et Eesti Energia kasutab igasuguseid nippe ja trikke, et sellele kvalifitseeruda," rääkis Sõnajalg neljapäeval "Vikerhommikus".

"Minu meelest on see äärmiselt halb näide sellest, kuidas riik trikitab. Kui Eesti Energial õnnestub siiski mingisuguse nipi või trikiga kvalifitseeruda sellel vanale toetusskeemile, siis see tähendab, et vana toetusskeem aetakse lõhki, 600 GWh piir aetakse lõhki. See tähendab, et turult võetakse ära iga viimanegi sent taastuvenergia toetust ja suur osa sellest nende tuuleparkide taskust, kes on varasemalt juba oma investeeringud ära teinud. See on selge turu moonutamine ja kindlasti väga halb sõnum välisinvestoritele," lisas Sõnajalg.

Ta rääkis, et taastuvenergia toetus peaks olema mõeldud uue tehnoloogia kasutuselevõtuks nagu näiteks tema ettevõtte plaanitud tuulegeneraatorid Aidusse, aga mitte General Electricu tuulikute püstitamiseks nagu seda väidetavalt plaanib Eesti Energia Tootsi pargis.

Sõnajalg, kes oli sunnitud kaitseministeeriumi nõudel Aidu tuulepargi ehitamise peatama, süüdistas riiki Eesti Energia soosimises ning selles valdkonnas tegutsevatele eraettevõtetetele igasuguste takistuste tegemises tuuleparkide püstitamisel.

Tema hinnangul näitab ebaausat tegutsemist juba see, et algselt Eesti Energiale anda tahetud Tootsi tuulepargi maatükk, mis hinnati 4,1 miljonile eurole, müüdi teisipäeval oksjonil 51,1 miljoni euroga. "Kui esialgne hind kerkis 12,5 kordseks, siis ei ole siin rohkem küsimusi. Nähes kogu seda protsessi, mis on toimunud Tootsi tuulepargi ümber, siis see tulemus oli ette arvatav ja me ei pidanud mõistlikuks selle tsirkusega kaasa minna," lisas Sõnajalg, kelle ettevõte enampakkumisel ei osalenud. Sõnajalg kinnitas, et Eesti Energia oleks Tootsi kinnistu ostnud ka 150 miljoni eest.

Olemasolevad taastuvenergiatootjad saavad aastas toetust kuni 600 gigavatt-tunni ulatuses, aga uued tootjad peavad vahepeal tehtud seadusemuudatuse tõttu toetuse saamiseks osalema riigi korraldatud vähempakkumisel. Seda, kas Tootsi tuuleparki käsitletakse vana või uue tootjana, peab tulevikus otsustama Elering. Selle kohta, kas ja millises ulatuses Tootsi tulevase võimaliku tuulepargi omanik hakkab saama taastuvenergia toetust, ütles ettevõtte pressiesindaja Ain Köster esmaspäeval ERR-ile, et Elering otsustab selle alles pärast tuulepargi valmimist ja taotluse laekumist selle omanikult.