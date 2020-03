Bloomberg: retoorika ja tegelik olukord Türgi-Kreeka piiril pole kooskõlas

Olukorraga kohapeal tutvumas käinud Bloombergi ajakirjanikud kirjutavad värskes artiklis, et hoolimata Ankara ja Ateena retoorikast pole vähemalt hetkel Türgi-Kreeka piiri lähistel nii palju Euroopasse pürgivaid migrante kui väidetakse. Samuti polevat piiri äärde kogunenud inimeste näol tegu nendega, kes oleksid äsja Süüriast saabunud, vaid tegemist on pigem juba pikemat aega oma võimalust oodanud migrantidega.

Türgi teatel on Euroopa suunas teele asunud juba rohkem kui 100 000 inimest, kuid ringkäigud mõlemal pool piiri näitavad, et endiselt on ebaselge, kui palju inimesi on jõudnud Euroopa poolele või jäänud lõksu eikellegimaale Kreeka ja Bulgaaria piiri ääres. Ateena teatel on Kreeka piirivalve peatanud massiliselt piiriületusi, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) aga märkis, et piiri on ületanud kindlasti väiksem arv inimesi kui näiteks Türgi väidab, kirjutab Bloomberg.

Bloombergi hinnangul ei vasta olukord piiril samaaegselt kõlavale retoorikale. Pigem on näha, kuidas Süüria konfliktiga silmitsi olev Türgi president Recep Tayyip Erdogan käinud välja sensitiivse kaardi ajal, mil Euroopa populistid räägivad peale tungivatest migrantidest ning mil kõigele annab hoogu juurde maailmas leviv mure koroonaviiruse leviku pärast. Euroopa Liidu juhtriigid aga pole julenud veel Türgit bluffimises süüdistada.

Ka Kreeka on peegeldanud oma ajaloolise rivaali ja naaberriigi retoorikat. Räägitakse umbes 150 000 migrandist, kes olevat koheselt valmis paatidesse istuma ning Kreeka saarte suunas liikuma. Bloombergi reporterid on Türgi rannikul näinud seni ainult väikseid perekondadest koosnevaid rühmi. Ateena on juba nõudnud Euroopa Liidu lepingu alusel hädaolukorra välja kuulutamist ning varjupaigataotluste vastu võtmine on kuuks ajaks peatatud.

Seega jõudis Bloomberg järeldusele, et vähemalt pühapäevase seisuga pole veel märgata migrantide liikumises mingit sellist ulatust, mis meenutaks 2015. aasta rändekriisi.