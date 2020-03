Helme: uue rändekriisi puhkemisel on Eesti valmis taastama piirikontrolli

Siseminister Mart Helme sõnul on Türgist liikvele läinud rändetulv ning maailmas üha laiemalt leviv koroonaviirus oht inimeste tervisele ja julgeolekule ning vajadusel on Eesti riik valmis kehtestama oma välispiiridel täiskontrolli. Ta lisas, et Eesti ei ole nõus Euroopasse juba saabunud või saabuda võivaid immigrante vastu võtma.

"Euroopa on silmitsi kahe kiirelt areneva kriisiga, mis üksteist võimendavad. Türgist on Euroopa poole teel võrreldes 2015. aastaga veelgi suuremad sisserändajate massid, mistõttu lisaks koroonaviiruse leviku piiramisele tuleb Euroopal olla valmis uueks rändekriisiks," ütles Helme.

Helme sõnul tuleb igati toetada ja tunnustada Kreeka ning teiste surve all olevate piiririikide valitsuste jõulisi samme oma territooriumi ja elanikkonna kaitsel.

Siseminister märkis, et Frontex kui Euroopa Liidu kollektiivne piirivalveorgan peab rinderiikidele Kreekale ja Bulgaariale andma kiiresti maksimaalset abi, et vältida kontrollimatut sisserännet Euroopasse. "Vajadusel on Eesti valmis saatma Euroopa välispiiride kaitseks lisajõude, et näidata oma solidaarsust."

Helme sõnul jälgib riik tähelepanelikult nii rändekriisi kui ka koroonaviiruse puhangut.

"Vajadusel oleme valmis kehtestama meie piiripunktides ja välispiiridel täieliku dokumentide kontrolli ning soovimatute või riigile ohtlike inimeste tagasisaatmise või isoleerimise."

ÜRO rändeamet teatas pühapäeval, et Türgi maismaapiirile Kreekaga on kogunenud vähemalt 13 000 migranti.

Kreeka politsei kasutas laupäeval pisargaasi ja heligranaate, et tõrjuda migrantide korduvaid katseid jõuga üle piiri tungida.

Euroopa Liidu piirivalveamet Frontex teatas pühapäeval, et on seoses tuhandete migrantide kogunemisega piirile Türgiga kõrgendatud valvelolekus ja saadab Kreekasse lisajõude.