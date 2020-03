Valitsus toetas termokaamerate ja desinfitseerimisvahendite paigaldamist

Sotsiaalminister Tanel Kiige juhitav töörühm tegi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ettepaneku monitoorida reisijate tervislikku seisundit lennujaamas ja vanasadamas termokaamerate abil. Nende paikade kaudu Eestisse saabujaid jälgib politsei- ja piirivalveamet, et tuvastada riskipiirkonnast saabujad, kelle tervist tuleb kontrollida. Valitsus toetas seda ettepanekut.

Samuti toetas valitsus ka ettepanekut paigutada lennujaamadesse, sadamatesse, bussijaamadesse, haridusasutustesse ja teistesse avalikesse asutustesse ning ettevõtetesse desinfitseerimisvahendeid.

Riskipiirkondadest tulnutel soovitab riik vastavalt töörühma ettepanekule, võimalusel ja vajadusel olla kaks nädalat kodus ning võimalusel koostöös tööandjaga leida võimalus kaugtööks. Kui sellist võimalust ei ole ja inimene jääb haigeks, tuleks tal pöörduda oma perearsti poole, kes hindab terviseseisundit ja vajaduse korral annab töövõimetuslehe.

Valitsus toetas terviseameti soovitust, et riskipiirkonnast tulnud lapsed peaksid kahe nädala jooksul võimaluse korral jätma kooli või lasteaeda minemata ning jätkama sel ajal õpinguid kaugõppes. Igal haridusasutusel on õigus langetada kaalutletud otsus ja teha vajalikke muudatusi õppekorralduses.

Valitsus toetas välisministeeriumi ja terviseameti reisisoovitusi mitte reisida riskipiirkondadesse. Eesti elanikel soovitab riik vaadata üle enda reisiplaanid ning teha kaalutletud otsuseid.

Viiruse leviku takistamisega kaasnevad kulutused on terviseameti ja sotsiaalministeeriumi arvestuse järgi umbes kolm miljonit eurot, millele lisanduvad tööjõukulud. Kust nende kulutuste jaoks katteallikad leitakse, hakkab valitsus arutama oma järgmisel kabinetinõupidamisel, mis toimub sel neljapäeval.

Viiruse leviku edasiseks tõkestamiseks tegi Kiige töörühm ettepanekuid muu hulgas ka riskipiirkonnast tulnute kontrolli, terviseameti staabi laiendamise ning elanikkonnale, asutustele ja ettevõtetele jagatavate lisajuhiste kohta, kuid nende abinõude üle hakkab valitsus samuti neljapäeval arutama.

Kiik avaldas heameelt, et töörühma ettepanekud valitsuse toetuse said.

"Tegemist oli väga laiapõhjalise ettevalmistusega, millest võtsid osa enamik ministeeriume, terviseamet, ravimiamet, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet. Ettepanekute välja töötamisel kohtuti lisaks Tallinna Sadama ja lennujaama esindajatega, Tallinna haiglate, kiirabi, perearstidega, täiendavalt arutati vajalikke abinõusid apteekrite esindajatega ning ravimitootjate ja hulgimüüjatega," ütles minister.

Ta märkis, et Eestis on tehtud üle 70 testi, olukord on stabiilne ja teadaolevalt ei ole uusi nakatunuid lisandunud. Samas tuleb riigil olla valmis halvimaks olukorraks ja selleks ettevalmistusi teha.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti ametkonnad teinud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seni pühendunud tööd, kuid et olukorda selgitada ja võimalike ohtude kohta tasakaalustatud infot jagada, tuleb veelgi rohkem pingutada, sest viiruse levikule lisaks võib kahju sündida ka põhjendamatust hirmust ja eelarvamustest.

"Kindlasti väärib esile tõstmist meie seni teadaolevalt ainukese nakatunud kaasmaalase vastutustundlik käitumine, kes pöördus viirusekahtluse korral ise meedikute poole. Tänu sellele sai tema nakatumine diagnoositud ning ta ise kiiret ning asjatundlikku abi," lisas Ratas.