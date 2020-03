Toomas Malva: töötajad juba küsivad, millal me Kreekasse läheme

Eesti on valmis saatma Türgist lähtuva rändesurve tõrjumiseks Kreekale appi kaks patrullpaati ja 20 piirivalvurit, ütles teisipäeval siseminister Mart Helme.

Toomas Malva sõnul on kõnealuses piirkonnas juba pragu kümme PPA ametnikku ning lisainimeste ning paatide saatmine otsustatakse vastavalt sellele, mida Kreeka Eestilt soovib.

Ise kahel sarnasel missioonil viibinud Malva märkis, et PPA tööd Eestis ei mõjuta kahekümne inimeses Kreekasse saatmine kuidagi ning PPA töötajad juba praegu helistavad ja küsivad, kas ja millal Kreekasse minnakse. "Kui me eeldame, et teised aitavad meid, siis teised eeldavad, et me aitame neid," lausus ta.

Malva sõnul hakatakse Kreekas tegutsema Euroopa piirivalveagentuuri Frontexi juhtimisel ning eestlased ise ei otsusta, mida piiriületajatega peale hakatakse.

"Kuivõrd me läheme sinna Euroopa piirivalveagentuuri Frontexi koosseisus, siis nemad kehtestavad reeglid ja taktika ja minu teada sellist taktikat, nagu Kreeka piirivalvelaevad lükkasid inimesi eemale, me ei kasuta," rääkis ta.

Malva sõnul mõjutab välismissioone ka koroonaviiruse levik. "Oleme kõikidele missioonidel viibijatele saatnud kaitsevahendid, mis on kindad, maskid, desoaine. Arvestame ka selle ohuga, et need inimesed, kes lähevad, oleksid kaitstud," ütles ta.