Varssavis baseeruv agentuur, mis pühapäeval teatas "kõrgendatud valvelolekust" ja lisajõudude saatmisest Kreekasse, ütles, et palub Euroopa Liidu ja Schengeni tsooni liikmesriikidel panustada piirivalvurite ja varustusega.

"Arvestades kiiresti arenevat olukorda Kreeka välispiiril Türgiga on minu otsus nõustuda alustama Kreeka palvel kiiret piiril sekkumise operatsiooni," ütles Frontexi tegevjuht Fabrice Leggeri avalduses.

Frontex ja Kreeka panevad paika plaani üksikasjad, lisas ta avalduses.

Kreekale kutsutakse viie päevaga appi 1500 piirivalvurit ja teisi töötajaid EL-i ja Schengeni tsooni riikidest. Need riigid peavad ka 10 päeva jooksul seadma valmis ka vajaliku tehnika.

Schengeni tsoon koosneb 26 Euroopa riigist, mis on loobunud piirikontrollist omavahelistel sisepiiridel. Neli neist ei ole EL-i liikmed.

Türgi on teada andnud, et ei takista enam migrantide liikumist Türgist EL-i.

Euroopa Komisjoni migratsiooniküsimuste volinik Margaritis Schinas kutsus kokku EL-i siseministrite kohtumise, et arutada olukorda Kreeka-Türgi piiril.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti valitsusel kindlasti plaanis kreeklasi aidata.

"On küsinud lennukeid, kaatreid, laevu. Me praegu hindame. Meie valmisolek valitsusel - ma praegu tutvustasin olukorda, valitsusel on plaanis kindlasti panustada abistamise osas. Küsimus on selles, kas meil on nii suurt tehnikat koos meeskonnaga anda, ilma et meie oma pääste ja piirivalve võimekus ei kannataks," ütles Reinsalu.