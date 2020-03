Kastanies on 600 elanikuga väikelinn Kreeka kõige kirdepoolsemas nurgas. Kolmapäeva õhtul kell 19 oli seal umbes sama vaikne nagu Aegviidus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeval käisid seal aga Euroopa Liidu liidrid Kreekale solidaarsust avaldamas, sest alates reedest on seal aeg-ajalt tunda pisargaasi kirbet hõngu.

Kastanies on saanud Euroopat ähvardava uue rändekriisi sümboliks, sest linna serva lõikab Kreeka ja Türgi piir, kuhu Türgi on saatnud tuhanded põgenikud.

"Ootame Euroopalt abi, aga keegi ei aita. Tahaksime armeed, inimesi, kes hoiaksid koos Kreeka sõduritega piirid püsti. Aga keegi ei tule siia," rääkis Kastaniesi elanik Panos. "20 Eesti mehega ei tee midagi. Meil on siin vaja tuhandeid. Need on Euroopa piirid, mitte ainult Kreeka piirid," tõdes ta.

"Aktuaalne kaamera" küsis, miks hakkas Kreeka nüüd ühtäkki piire valvama, kui 2015. aastal lubati kõigil enam kui miljonil inimesel sealt lihtsalt läbi jalutada.

"Valitsus vahetus. Ma ei tea, miks nad seda teevad, aga see on ju normaalne, et me valvame oma piire. Kui me laseme neil sisse tulla, siis see on invasioon. Neid on seal miljoneid! Me ei saa neid siia võtta. Kes neid toidab, kes nende eest hoolitseb?!" rääkis Panos.

"Siinsed inimesed ei taha, et nad tuleksid, sest nad ei ole Süüriast. Nad on paljudest riikidest. Ma ütlen, et Euroopa peab nende inimeste eest hoolitsema. Neil on raha, võtku. Näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa. Nad ehitavad palju, pangu need inimesed tööle," ütles Kastaniesi elanik Vassilis.