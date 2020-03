"Tuhat täisvarustuses politsei eriüksuslast viidi hommikul Merici jõe juurde piiri ääres, et ennetada inimeste tagasi surumist," ütles minister Süleyman Soylu ajakirjanikele Edirne provintsi külastades.

Kreekas tuntakse seda jõge Evrose nime all.

Soylu süüdistas Kreekat migrantide väärkohtlemises ja ütles, et Türgi ei luba seda.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas läinud nädalal, et ei takista enam migrantidel Euroopasse liikumist.

Türgi on koduks umbes neljale miljonile põgenikule, neist suurem osa Süüriast, ja kardab uut põgenikelainet seoses Venemaa toega Damaskuse režiimi pealetungiga mässuliste viimasele Süüria kantsile Idlibile.

Erdogani teate järel läksid Türgi-Kreeka piirile tuhanded põgenikud. Viimastel päevadel on Kreeka politsei ja migrantide vahel kokkupõrkeid olnud.

Uusi põgenikke on saabunud ka Kreeka saartele, nende seas Lesbosele.

Türgi väitel kasutab Kreeka põgenike vastu lahingmoona ja hukkunud on kolm inimest. Ateena tõrjub süüdistust kui võltsuudist.

Kreeka valitsuse teatel on piirivalvurid tõkestanud viimase 24 tunni jooksul riiki sisenemise pea 7000 migrandile ja viimase viie päeva jooksul 35 000 migrandile.

Kreeka piirab laevaliiklust rändesurve alla sattunud saarte ümber

Kreeka kaitseministeerium keelas neljapäeval nädalaks ajaks ära laevaliikluse kolme Egeuse mere saare ümbruses, mis on sattunud Türgist saabuva rändetulva keskmesse.

Erand tehakse vaid Euroopa Liidu ja NATO patrullalustele ning registreeritud kommertslaevadele.

Keeld kehtib 12. märtsini Lesbose, Chiose ja Samose saare ümbruses ning sellega loodetakse peatada ebaseaduslik rändevool merel, ütles ministeerium.

"Erand tehakse Frontexi ja NATO laevadele ning alustele, mis viivad läbi kommertstegevust, milleks neil on nõutavad merekõlbulikkuse dokumendid lipuriigilt."

Kreeka püüab peatada eelmisel nädalal alanud rändetulva meritsi ja maitsi naaberriigist Türgist, mille võimud on otsustanud enam mitte takistada põgenike Euroopasse suundumist.

Nädalavahetusel maabusid kolmel Kreeka saarel sajad migrandid.

Olukord oli Türgile lähimatel saartel juba enne hull. Näiteks Lesbosel on majutatud 3000 inimesele mõeldud põgenikelaagrisse 19 000 inimest.

NATO manitseb Euroopa Liitu Türgiga koostööd tegema

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas neljapäeval Euroopa Liitu, et sel tuleb leida viis, kuidas tähtsa liitlase Türgiga koostööd teha.

Pinged Türgi ja EL-i vahel on viimastel päevadel süvenenud, sest Ankara on Süüria kriisi tõttu avanud põgenikele piiri Kreekasse.

Türgi-Kreeka piirile on koodunud tuhanded inimesed ning EL süüdistab Ankarat väljapressimises, et saada rahvusvahelise kogukonna toetust oma tegevusele Süürias.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian ütles kolmapäeval, et Euroopa Liit ei allu Türgi väljapressimisele ning tema piirid jäävad Ankara ähvardustest hoolimata migrantidele suletuks.

Le Driani sõnul tuleb Türgi presidendil Recep Tayyip Erdoganil oma kavatsused NATO liitlastega selgeks rääkida, mitte nõuda toetust ühepoolsetele sammudele Süürias.

"Meil on vaja kiiresti avameelset ja tõsist avalikku arutelu Türgiga, et teada, milline on tema seisukoht ja millised meie ühised huvid, vastasel juhul me sellest välja ei tule," ütles Prantsuse välisminister.

Stoltenberg soovitas aga usutluses AFP-le pragmaatilisemat lähenemist ja rõhutas, et EL peab leidma võimaluse Ankaraga koostööd teha.

"Peame aru saama, et kui me räägime rände- ja põgenikekriisist, räägime me ühisest väljakutsest, mis tuleb üheskoos lahendada," ütles ta. "Ainus viis piiril tekkinud olukorda lahendada on koostöö."

Seda suunda toetab ka Saksa parlamendi väliskomisjoni esimees Norbert Röttgen, kes püüab saada kantsler Angela Merkeli mantlipärijaks.

"Me peame tegelikkusele silma vaatama ja kui me tahame põgenikke aidata, tuleb meil teha koostööd Türgiga," ütles Röttgen ja nimetas oma lähenemist reaalpoliitikaks.