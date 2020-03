Mitsotakis oli teisipäeval piirile kutsunud Euroopa Komisjoni, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi juhi, et nad võiksid oma silmaga veenduda, mis Kreeka ja Türgi vahel tegelikult toimub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kreekalt ei saa midagi välja pressida, Kreeka ei lase endalt midagi välja pressida ja ma arvan, et kogu Euroopa juhtide tänane siinviibimine näitab toetust meie poliitikale," ütles Mitsotakis.

Kreeka peaministri sõnul pole praegu piiril paiknev rahvamass pärit mitte sugugi sõjakoldest Idlibi provintsis, vaid on juba aastaid turvaliselt Türgis elanud.

Mitsotakis rõhutas, et videomaterjali, millest selgub, kuidas Türgi põgenikke tasuta piirile juurde veab, on palju. Mitsotakise sõnul näitab see, et Türgi presidendist Reccep Tayyip Erdoganist on saanud küüniline inimkaubitseja.

Euroopa Liidu esindajad kinnitasid Mitsotakisele, et Kreekat kriisis üksi ei jäeta.

"Kreeka mured on meie mured. See piir pole ainult Kreeka piir, vaid ka Euroopa piir ja ma seisan täna siin eurooplasena teie poolel," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Türgi president Reccep Tayyip Erdogan ja välisminister Mevlut Cavusoglu on jäänud kindlaks senisele seisukohale, mille kohaselt on praeguses kriisis süüdi hoopis Euroopa Liit.

"EL-ga sõlmitud leping näeb ette ka vabatahtliku koostöö ja põgenike turvalise tagasisaatmise. Aga milles see koostöö praegu väljendub? Nemad ütlevad, et ei, meie Türgit ei aita. Aga kui siis meie ütleme, et olgu peale, tulge ja viige siis need põgenikud minema, ütlevad nemad, et ennäe, Türgi ähvardab meid," rääkis Cavusoglu.

Samal ajal arenevad sündmused piirialal omasoodu. Kreeka piirivalve lõi teisipäeval taas pisargaasigranaatide abil tagasi Türgi poolt üle piiri tungida üritanud põgenikud. Kokkupõrgetes piiriületajatega on üks politseinik viga saanud ning lõhutud on mitu piirivalvurite sõidukit.