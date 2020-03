Kahel Bergamost naasnud tallinlasel tuvastati koroonaviirus

Terviseameti labor tuvastas neljapäeval kahel 29. veebruaril Itaaliast Bergamost naasnud tallinlasel nakatumise koroonaviirusesse, mõlemad viibivad praeguseks kodusel ravil. Kokku on viirus diagnoositud viiel eestimaalasel.

Keskealine nakatunu lendas 29. veebruaril Bergamost Tallinna. Sümptomitest ilmnesid tal palavik ja hingamisraskused, terviseamet on temaga lähedalt kokku puutunud inimestega ühendust võtnud. Samal kuupäeval Bergamost Riiga lennanud kahekümnendates nakatunul esines viiruse sümptomitest köha. Terviseametil on olemas Bergamo-Riia lennul viibinute nimekiri, teised võimalikud kontaktsed on selgitamisel.

Terviseamet analüüsis neljapäeval kokku 10 proovi, neist kaheksa osutus negatiivseks ja kaks positiivseks.

Nii Tallinnas kui Tartus tegutsevad lisaks kiirabi tavalistele kiirabibrigaadidele ka tervishoiutöötajast ja erakorralise meditsiini tehnikust kaheliikmelised lisabrigaadid, mis teenindavad vaid koroonaviiruse kahtlusega seotud väljakutseid. Kaheliikmelised brigaadid võtavad proove nakkuskahtlusega inimese kodus.

Avalikesse kohtadesse (nagu lennujaam ja sadam) reageerib koroonaviiruse kahtluse korral ööpäevaringselt kolmeliikmeline kiirabibrigaad, mis toimetab nakkuskahtlusega inimese ka haiglasse.

Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuande telefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega, teatas terviseamet.

Lisaks hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega lähikontaktist hoidumisele aitab nakkushaigustesse haigestumist vältida hügieenireeglite järgimine, mille väga oluliseks osaks on korralik ja pidev käte pesemine.

Lähtuvalt haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) riskihinnangust on alates 26. veebruarist koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piemonte regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur ja Lõuna-Korea.