"Esimene stuudio": uut rändekriisi on veel võimalik ära hoida

Parlamendierakondade esindajad arutlesid "Esimeses stuudios" pingelist seisu Kreeka-Türgi piiril ja leidsid, et sealne olukord ei ole veel kontrolli alt väljunud ning uut rändekriisi on võimalik ära hoida.

Saatejuht Andres Kuusk küsis kohe saate alguses kõigilt osalistelt, kas Euroopa suudab järgmise põgenikekriisi ära hoida.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et Eesti valitsuse selge liin on, et tuleb vältida neid vigu, mida tehti Euroopas 2015. aastal. "Ma näen, et see hoiak on tegelikult muutunud läbivalt ka teistes Euroopa riikides. Ma loodan, et täna õhtul langetavad siseministrid otsuse toetada Kreekat ja piirikaitset 350 miljoni euroga. Täiesti keskne on see, et Euroopa peab suutma kontrollida oma piiri. See on julgeolekuküsimus. Ma tahaksin loota, et me suudame seda ühiselt Euroopa riikidega saavutada," ütles Reinsalu.

Refomierakonna esindaja Eerik-Niiles Kross nimetas Türgi presidendi Erdogani käitumist osalt psühholoogiliseks operatsiooniks. "Türgi presidendi otsene ähvardus Euroopa suunal paneb mõtlema ka selle eelmise põgenikekriisi peale. Ilmselgelt praegu juba põgenikud on kuulnud, et sõnum on antud, et piirid Türgi poolt on lahti ja hakatakse liikuma. See on üsna murettekitav," ütles Kross.

Samas ütles Kross, et märke, et tegemist oleks ehtsa põgenikekriisiga, ei ole näha. "Kui seda proovitakse poliitiliselt reguleerida Türgi poolt, siis sellele peab olema ka lihtsam poliitiliselt vastata," sõnas Kross.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski sõnul on Euroopas vahepealsel ajal vastu võetud hulk otsuseid, et ühtset ja ettenägelikumat toimimist selles valdkonnas rohkem oleks. "Võib öelda, et Euroopa Liit oma otsustusprotsessides ja oma võimalikes abivõimalustes teistele liikmesriikidele, on kindlasti parem, kui eelmisel korral," lausus Ossinovski.

"Teisest küljest on ju selge, et kui Türgis pn praegu 3,5 miljonit Süüria põgenikku ja kui Süürias on praegu Türgi piiri ääres veel umbes miljon, siis kui niivõrd suured numbrid ühel hetkel Euroopa poole liikuma hakkavad, siis 20 piirivalvurist ja kahest paadist suurt tolku pole," lisas Ossinovski.

Leo Kunnas EKRE-st arvas, et kui kõik Euroopa Liidu riigid panustaksid Kreeka kriisi piirivalvurite ja tehnikaga, oleks riigi olukord oluliselt kergem. Kreeka ise saab Kunnase sõnul tõsta oma armee lahingvalmidust ja saata see piirile appi. "See probleem on nüüd tegelikult ennetatav ja lahendatav, kui Kreeka ise pingutab, Euroopa Liidu riigid tervikuna pingutavad ja Euroopa Liidu juhtkond ei kaota närve," ütles Kunnas.

Keskerakonna aseesimehe, haridusminister Mailis Repsi sõnul ei ole küsimus enam Süüria põgenikes, vaid pingeid lisab protsess terves Põhja-Aafrikas. "Põhja-Aafrikas on ebastabiilsust laiemalt kui Süürias. Ja Põhja-Aafrika on see, mis hoiab kogu Aafrika immigratsioonivood paigas./.../ Rahvusvaheliste organisatsioonide andmetel on ligi 20 miljonit inimest liikumises sellel mandril," rääkis Reps.

"Selline surve, juhul kui Euroopa mõttes on piirid lahti, siis potentsiaalne inimvoogude risk on väga-väga suur," lisas Reps.

Reinsalu rääkis, et piiri pidamises on oluline tähtsus, sest kui piir murtakse, hakkavad toimima ahelreaktsioonid ja võimestavad protsessid.

Reinsalu rõhutas ka poliitilise lahenduse leidmise vajadust Euroopa Liidu ja Türgi vahel.

Kross rääkis, et sõnum sellest, et piir on kinni ja peab, jõuab suurtesse massidesse ja annab oma efekti. "Ma olen üsna kindel, et see annab oma signaali ja hakkab aeglustama seda voogu," ütles Kross.

Praegust olukorda nimetas Kross katsefaasiks. "Erdogan vaatab, kuidas Euroopa reageerib. Ka põgenikud ja põgenike vedajad vaatavad," sõnas Kross.

Ossinovski sõnul ei ole põgenikekriisi võimalik lahendada füüsilise jõuga ja see on ka eetiliselt vastuvõtmatu.

Saatejuht Andres Kuusk küsis välisministrilt seisukohta võimaliku kvootide kehtestamise kohta põgenike vastuvõtmiseks. "Selle valitsuse selge liin on, et kvootide kaudu lähendada rändesurvet Euroopale, on vale ja 2015. aasta vigadesse minemine. Kvoodid mõjuvad hoopis migratsiooni õhutajana," lausus Reinsalu.

Kross tõi utreerides näite, et kui miljon põgenikku on ühel hetkel Kreekas, siis on see kõiki Euroopa Liidu liikmesriikide probleem.