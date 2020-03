EL toetab Kreekat, tõrjub Türgi püüet kasutada migrante poliitilistel eesmärkidel

Euroopa Liidu liikmesriikide siseministrid rõhutasid kolmapäeval, et 27-liikmeline ühendus tõrjub jõuliselt Türgi püüdeid kasutada migrante poliitilistel eesmärkidel, ning kinnitasid toetust Kreeka jõupingutustele kaitsta oma piire.

Ministrid ütlesid Brüsselis heaks kiidetud avalduses, et olukord EL-i välispiiridel ei ole vastuvõetav.

Türgi valitsus tõrjus varem kolmapäeval väiteid, et ta kasutab migrantide lainega ähvardamist väljapressimiseks.

EL-i ministrid aga ütlesid avalduses, et nad tõrjuvad jõuliselt Türgi püüet kasutada migratsioonisurvet poliitilistel eesmärkidel.

Ankara tahab, et Brüssel toetaks rohkem Süüriast tulnud 3,7 miljonit põgenikku ja Türgi üha intensiivsemat vastasseisu Damaskuse režiimiga.

EL-i ministrid aga rõhutasid, et Türgi peab kinni pidama senisest kokkuleppest, millega Ankara nõustus ära hoidma põgenike ja migrantide liikumise Kreekasse.

"Ebaseaduslikke piiriületusi ei tolereerita," rõhutati avalduses.

"Selles osas astuvad EL ja tema liikmesriigid kõiki vajalikke meetmeid kooskõlas EL-i ja rahvusvahelise õigusega."

"Migrante ei tohi ärgitada oma elusid ohtu seadma püüdega ebaseaduslikult piiri ületada maismaal või merel," lisasid ministrid.

EL-i siseministrid kinnitasid tugevat toetust Kreekale.

"Me peame meeles pidama, et see ei ole juhuslik humanitaarkriis, vaid Türgi juhitud ja rõhutatud tegevus Euroopa vastu. Kreeka kaitseb EL-i selle eest," ütles Austria siseminister Karl Nehammer.

Prantsuse siseminister Christophe Castaner hoiatas, et Türgi otsus lubada migrantidel lahkuda on pannud EL-i silmitsi "võibolla ajaloolise hetkega" oma piiride kindlustamiseks.

Euroopa Komisjoni kreeklannast rändevolinik Margaritis Schinas avaldas lootust, et kriis viib laiema immigratsioonireformini.

Kreeka migratsiooniküsimuste aseminister Georgios Koumoutsakos aga ütles, et loodab partnerite täielikku toetust.