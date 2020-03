Riigihalduse minister Jaak Aab pöördus õiguskantsleri poole küsimusega, kas ametite ja inspektsioonide ühendamisel on tagatud järelevalve sõltumatus. Aab märkis, et riigireformi tegevuskavaga on plaanis ühendada mitmed ametid ja inspektsioonid ning sellega seoses on korduvalt tõusetunud küsimus loamenetluse ja järelevalvefunktsiooni sõltumatuse tagamise kohta ühendametis.

Õiguskantsler vastas, et loamenetluse ja järelevalvemenetluse eesmärk on üldjuhul sama: ühel juhul kontrollitakse eelnevalt, kas nõuded on täidetud, ja teisel juhul tagantjärele, kas nõudeid järgitakse. Loamenetluses määrab riik kindlaks loa saaja käitumisjuhised ning nende juhiste täitmist kontrollib riik järelevalvefunktsioone täites. Need ülesanded ei välista üksteist ning neid on võimalik täita ka ühes asutuses.

Kui mõnes valdkonnas (nt Euroopa Liidu soovitus eraldada tururegulaatorid tehnilisest järelevalvest) tuleb funktsioone siiski lahus hoida, saab seda õiguskantsleri hinnangul teha ka ühe asutuse sees või viia konkreetne funktsioon mõne muu asutuse juurde, näiteks ministeeriumi tasemele.

Õiguskantsler märgib, et Eesti riigikorralduses on tavapärane ja isikute seisukohast mõistlik, et üks ja sama amet täidab nii loamenetluse kui ka järelevalve ülesandeid, sest nõnda ei vaidle riigiasutused isikute kulul näiteks

seadusetõlgenduste üle.

"Isikul peab hea halduse põhimõttest tulenevalt olema selge, mida temalt nõutakse. Näiteks muinsuskaitseamet määrab mälestistele muinsuskaitse eritingimused ja annab töödeks loa ning hiljem kontrollib seatud tingimuste täitmist. Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) annab välja turvaettevõtja tegevusloa ning teostab järelevalvet turvaettevõtete ja turvatöötajate tegevuse üle. PPA väljastab ka välismaalasele elamisloa ja kontrollib Eestis viibimise seaduslike aluste täitmist, väljastab relvaloa ja kontrollib relvaseaduse nõuete täitmist."

Ameteid ja inspektsioone on liidetud ka varem. Näiteks 2010. aastal loodud põllumajandusametiga ühendati teiste asutuste hulgas taimetoodangu inspektsioon. 2007. aastal ühendati konkurentsiametiga energiaturu inspektsiooni funktsioonid ning tehnilise järelevalve amet võttis üle tehnilise järelevalve inspektsiooni ning raudteeinspektsiooni ülesanded. 2003. aastal

oli raudteeamet muudetud raudteeinspektsiooniks.