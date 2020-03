Haridus- ja teadusministeerium teatas, et kuna ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis kokku puutus, palutakse kõigil Kristiine Gümnaasiumi õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida kontakte väljaspool kodu.

Samuti palutakse selle kooli õppuritel mitte osaleda huvi- või sporditegevustes.

Terviseamet on nii haigestunud õpilasega kokku puutunud õpilased kui ka õpetajad lähikontaktsetena jälgimise alla võtnud. Siiani ei ole ükski Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud patsientidest nakatunud Eestis, vaid riskipiirkondades reisides.

Õpilane käis pärast koolivaheaega koolis ühel päeval, edastas terviseamet, lisades, et kool on terviseameti juhiste järgi läbi viinud vajalikud puhastustoimingud.

"Kooli ja nakatunud õpilase klassi lapsevanemaid on teavitatud ja nad on saanud juhised oma laste jälgimiseks. Järgime terviseameti suunisteid ja vajadusel oleme valmis õppetööle ka piiranguid seadma. Praegu soovitame koolivaheajal riskipiirkondades käinud õpilased kindlasti kaheks nädalaks koju jätta," ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Kristiine gümnaasiumis on 850 õpilast. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles ERR-ile, et kõik nad tuli kodusele õppele saata põhjusel, kuna ei saa täpselt kindlaks teha, kellega haigestunud noor inimene koolis kokku puutus ning millistes ruumides käis.

"Ehk ei saanud ainult ühte klassi eraldada. Kooli näol on ju tegemist kabinetisüsteemiga, kus õpilased ja õpetajad liiguvad erinevate kabinettide vahel ning seal ei ole võimalik öelda, kas laps on mõnes koridoris, sööklas või tualettruumis viibinud. Seetõttu tuleb desinfitseerida kogu koolimaja," sõnas Reps.

Kas ka mõnes teises koolis võib olla nakatunud lapsi, seda terviseamet pole kinnitanud. Repsi sõnul on kaardistatud terve rida riskirühmas olevaid inimesi, kes on ise viibinud riskipiirkondades või kelle lähedased on seal olnud. Repsi sõnul võetakse neilt proove ja kas nende hulgas on veel nakatunud lapsi, pole praegu teada.

"Kõige olulisem on, et õppetöö toimub ja et õpetajad tegelevad koduse õppetöö korraldamisega. Lapsed ei jää õpingutes maha. Samuti on Tallinna haridusjuhid öelnud, et kõik suuremad õpilasüritused jäetakse ära. Ehk võetakse võimalikult vähe suuri masse kokku toov joon. Alati on parem tõkestada, kui tagajärgedega tegeleda," sõnas minister.

Välistamaks nakkuse levikut koolides ja lasteaedades, palub ministeerium kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös asutuste pidajatega olla valmis kuni kaheks nädalaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, juhul, kui selleks tekib vajadus.

Inimesed, kellel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbrile 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid ehk köha, palavik ja/või hingamisraskused. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Terviseameti andmetel on reedese seisuga Eestis kümme koroonaviirusesse nakatunut.