Kahe suurema haigla peale on koduisolatsioonis kümme töötajat

Põhja-Itaaliast naasnud seitse Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) ja kolm Tartu ülikooli kliinikumi töötajat on koduses isolatsioonis ning kõik on terved, kinnitati ERR-ile.

Terviseameti poolt riskipiirkondade nimekirja kantud Põhja-Itaaliast Bergamost 29. veebruaril Riiga saabunud lennul oli nii Tartu ülikooli kliinikumi kui ka PERH-i töötajad.

PERH-i töötajad ei tulnud pärast reisilt tagasijõudmist tööle ning on siiani kodus kinnitas regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

"Enne tagasilendu võttis meie infektsioonikontroll nendega ühendust ja suunas nad koheselt kodusesse isolatsiooni vastavalt regionaalhaiglas kehtestatud korrale. Juba möödunud nädalal selgitasime välja kõikide meie puhkusel olevate töötajate puhkuse sihtkohad ning kui nad olid puhkusel riskipiirkonnas, siis võeti nendega eraldi ühendust," selgitas Peedu.

Kõik riskipiirkondadest, sealhulgas Põhja-Itaaliast lähetuselt või puhkuselt naasnud või naasvad PERH-i töötajad jäävad 14 päevaks kodusesse isolatsiooni. Pärast seda peavad nad konsulteerima infektsioonikontrolli õega ning seejärel lubatakse nad tööle.

Reedese seisuga on PERH-il koduses isolatsioonis seitse töötajat, ütles Peedu.

Et riske maandada keelati regionaalhaiglas ära patsientide külastamine. Ära jäetakse ka kõik töötajate lähetused riskipiirkondadesse.

"Samuti oleme andnud selged juhised riskipiirkondadega seotud lähetuste ja muude reiside osas oma töötajatele. Riskipiirkondadesse meil lähetusi ei toimu ja seda ka loomulikult seepärast, et sealsed korraldajad on ka nii põhjendatult otsustanud. Me tungivalt soovitame vältida riskipiirkondadesse reisimist," lausus Peedu.

Tartu ülikooli kliinikumis on kolm riskipiirkonnast saabunud töötajat samuti reedese seisuga kodus. Kuivõrd erinevalt PERH-ist ei näinud kliinikumi juhend ette automaatselt koju jäämist, vaid ohtu hindas kliinikumi infektsioonikontroll, tulid nad tööle. Koju jäid nad peale seda, kui selgus võimalik kontakt kinnitatud koroonajuhuga lennureisil, ütles ERR-ile Liina Raju kliinikumi avalikussuhete büroost.

Raju kinnitusel on koju jäänud töötajad on reede hommiku seisuga terved, ühtegi sümptomit ei ole ilmnenud.

Seni kliinikum juhendit muutnud pole.

"Antud töötajad käitusid vastavalt asutuse juhistele. Infektsiooniteenistus jälgib epidemioloogilist olukorda järjepidevalt ning sõltuvalt olukorra muutumisest täiendame kehtivat juhendit," lausus Raju.