Välisministeerium uuendas koroonaviiruse pärast reisisoovitusi

Seniste soovituste järgi kehtisid reisihoiatused Hiina, Põhja-Itaalia, Iraani, Jaapani, Singapuri ja Lõuna-Korea osas. Nüüd lisas ministeerium nende hulka kogu Itaalia, Prantsusmaal Alsace'i piirkonna ja Saksamaal Nordrhein-Westfaleni liidumaa. Samuti soovitab ministeerium hinnata kõigi välisreiside vältimatust.

Koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga kehtestavad paljud riigid lühikese etteteatamisega haiguse leviku piiramist takistavaid meetmeid, sh tervisekontroll riiki sisenemisel, karantiin, liikumispiirangud, massiürituste tühistamine, kultuuriobjektide sulgemine ja muud taolist.

Välisministeerium paneb inimestele südamele, et kui tõesti otsustatakse reisida ohu- või riskipiirkonda, siis tuleks mõelda tagavaraplaanid ohuolukorra vältimiseks või sellest väljatulemiseks. Ohu- või riskipiirkonnas on ka välisministeeriumi konsulaarabi tagamine raskendatud. Samuti on oluline riske võttes hoolida ja arvestada enda ning teiste tervisest. Samuti ei tasuks puhkuseplaanide planeerimisega hetkel kiirustada, kuna viirus on veel levimas.

Kui välisreis on vältimatult vajalik, siis soovitab ministeerium kõigil oma välisreis välisministeeriumi veebilehel registreerida. Samuti soovitab ministeerium tutvuda riigipõhiste reisihoiatustega välisministeeriumi lehelt ning jälgida koroonaviirusega seonduva üldise reisihoiatuse ajakohasust.

Lähemalt saab koroonaviirusest ja ennetamisest lugeda terviseameti lehelt.