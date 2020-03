"Saudi Aramco teatab, et hakkab aprillist pakkuma oma klientidele 12,3 miljonit barrelit toornaftat päevas," teatas ettevõte Saudi börsile.

Naftahinna mõnetine taastumine aitas Aasia aktsiaturud teisipäeval tõusule, päev pärast maailma turgude aastakümne suurimat müügilainet.

Teisipäeval oli näha aga mõnetist leevendust, kui naftahinnad ühel hetkel lausa kaheksa protsenti tõusid. Päev varem kukkusid naftahinnad kolmandiku võrra, mis oli suurim langus alates 1991. aasta Lahesõjast.

Tokyo Nikkei 225 lõpetas teisipäeva 0,9 protsendise kasvuga. Shanghai Composite kerkis 1,8 protsenti ja Hongkongi Hang Seng 1,4 protsenti. Euroopas algas kauplemispäev Londoni, Pariisi, Frankfurdi ja Milano börsil umbes üheprotsendise kasvuga.

Moskva börsiindeks RTS kukkus varasel kauplemisel aga üle kümne protsendi.

AxiCorpi analüütik Stephen Innes hoiatas, et paanika turgudel ei ole veel läbi. "On aina enam tõendeid, et käimas on ajalooliste mõõtmetega naftašokk," ütles ta.

Moody's Analyticsi ökonomist Chris Lafakis ütles: "Et COVID-19 juba laastas reisi- ja transpordinõudlust, oli viimane asi mida naftatootjad vajasid pakkumisšokk, mis nende kukrutele veel suurema hoobi annab." "Maailm upub nüüd toornafta ülepakkumisse, mis jääb tõenäoliselt kuudeks kestma," lisas ta.

Moskva: naftahinnad taastuvad mõne kuuga

Vene energeetikaministri Aleksandr Novaki hinnangul võtab nafta hinna taastumine aega mõne kuu

"Paljugi sõltub mitmesugustest mõjuritest: on põhimõjurid, on mängijad, kes soovivad täna väga tugevasti olukorda ära kasutada," ütles Novak teisipäeval.

Lisaks märkis minister teleusutluses, et nafta madala hinna juures nõudlus alati tõuseb, kuid esialgu on turg heitlik.

"Turg on minu arvates täna küllalt heitlik olemas oleva teabe ja meeleolude suhtes, kuid languse- ja taastumisaegu on alati. Mis puutub hinna taastumist, siis ma arvan, et see võtab mõne kuu," selgitas Novak.

Naftahinnad kukkusid esmaspäeval pea kolmandiku võrra, mis on suurim langus alates 1991. aasta Lahesõjast. Langus tuli pärast Saudi Araabia ootamatut otsust hindu langetada, kui naftakartelli OPEC-i ja selle välispartnerite liit lagunes.

OPEC-i ministrid otsustasid läinud nädalal tootmist kärpida, et tulla toime koroonaviiruse epideemia mõjuga, kuid kärpelepe sõltus naftakartelli liitlastest, eeskätt Venemaast.

Maailma suuruselt teine naftatootja Moskva aga keeldus tootmise vähendamisest. Ar-Riyad vastas sellele pühapäeval 20 aasta suurima hinnalangetusega, mis paiskas naftaturud kaosesse.