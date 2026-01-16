X!

Järsult külmenenud ilm tõstis Kuningakülas Narva jõe veetaseme rekordkõrgele

Eesti
Rüsijää Kuningakülas, 16.01.2026.
Rüsijää Kuningakülas, 16.01.2026. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Narva jõele on Kuningakülas tekkinud ulatuslikud rüsijääväljad ja oma sängist väljunud jõe veetase tõusis rekordkõrgusele.

Suvise veetasemega võrreldes tõusis Narva jõe vesi jaanuaris Kuningakülas ligikaudu kolm meetrit kõrgemale. 15-aastase mõõteperioodi rekordilise veekoguse peapõhjuseks oli järsult külmenenud ilm, ütles keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhataja Jana Põldnurk. 

"Kuningakülast pool kilomeetrit allavoolu on Omuti kärestik. Jõgi läheb seal madalaks ja veevool väga kiireks. Jõgi ei ole seal jääkaane all ja kiire veevool põhjustab tugevate miinuskraadidega vee jahtumist," lausus ta.

Jana Põldnurk võrdles Narva jõel tekkinud olukorda aastavahetusel Tallinnas Ülemiste järves juhtunuga.

"Vette tekkivad jäänõelad, hiljutine Tallinna vee külmumine oli täpselt sama loogika järgi. Seejärel kleepuvad jäänõelad omavahel kokku ja jõkke tekib lobjakas. Ülesvoolu, kus jõgi on jääkaane all, võib veevool jääpangad lahti lükata. Need omakorda kleepuvad kokku ja jõkke tekibki väga tugevate jääkamakatega jäämassiiv," lausus Põldnurk.

Olukorra peaks lahendama Narva jõe ühtlasem kaanetumine. Viimased päevad ongi näidanud jõe veetaseme alanemist. 

Kuningakülla jääilu vaatama minejad peavad arvestama lisaks rüsijää ohtlikkusele sellegagi, et Narva jõgi on piiriveekogu. 

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:00

TalTech võõrustab rahvusvahelist lauatenniseturniiri: see on meie jaoks hea väljund

21:30

Järsult külmenenud ilm tõstis Kuningakülas Narva jõe veetaseme rekordkõrgele

21:27

Rannikualadel läheb ilm soojemaks, sisealadel võib minna külmemaks

21:25

Lätis tähistatakse Raimonds Paulsi 90. sünnipäeva

21:15

ERR Ukrainas rindel: kõige tulisemad lahingud käivad Huljaipole all

21:08

Pankade sõnul ei pruugi pettuste vastu aidata ka kõige rangemad lisakontrollid

21:03

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

20:56

Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta Uuendatud

20:47

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

20:42

USA ametnik: CIA juht kohtus Caracases Venezuela ajutise liidriga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08:28

Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele

20:56

Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta Uuendatud

16:47

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

15.01

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

09:18

USA poolt hõivatud kuues naftatanker sõitis Vene lipu all

06:13

CNN: USA oli valmis Iraani ründama, kuid loobus viimasel hetkel

10:10

Suplejate nuhtlus hoiab Eesti põhjarannikut jäävabana

15.01

Tusk: NATO liitlaste vaheline konflikt oleks senise maailmakorra lõpp Uuendatud

19:50

VAATA OTSE | Tiitlikaitsja Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt Uuendatud

07:21

Venezuela opositsioonijuht kinkis oma Nobeli rahupreemia medali Trumpile

ilmateade

loe: sport

22:00

TalTech võõrustab rahvusvahelist lauatenniseturniiri: see on meie jaoks hea väljund

21:03

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

20:47

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

19:50

VAATA OTSE | Tiitlikaitsja Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt Uuendatud

loe: kultuur

21:25

Lätis tähistatakse Raimonds Paulsi 90. sünnipäeva

18:59

ERM-is avatud näitus jutustab loo looduslikest tekstiilvärvidest Eestis

16:52

Docpoint toob Eesti vaatajate ette möödunud dokiaasta paremiku

15:48

Pühajärve jaanitulel esineb Rudimental

loe: eeter

17:37

Anni Anete Mõisamaa: Tallinna loomade varjupaigas ei ole ühtegi koera

14:29

Kiwa: ma olen kõige suurem "Hukkunud alpinisti hotelli" fänn

13:42

Habemeajaja: korduvalt kasutatud ühekordne žiletitera tekitab põletikke

12:36

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

Raadiouudised

18:55

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

18:55

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

18:55

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

12:30

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

12:25

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

12:20

Raadiouudised (16.01.2026 12:00:00)

09:50

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

09:50

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid pea pooled kohad täitmata

09:50

Soomaa rahvuspargis avatakse uus külastuskeskus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo