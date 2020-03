"Härra Ratas! Hulk inimesi saab kurjaks, aga mina söandaks teil kätt suruda selle teksti peale, mida te ette lugesite, mina kirjutaks sellele alla," ütles reformierakondlane Jürgen Ligi oma küsimuse sisejuhatuseks.

"Hea peaminister Jüri! Ma tahan täiesti siiralt tunnustada sind tänase esinemise eest, see oli tõsine, selge, isegi võiks öelda sümpaatne," lausus Ligi erakonnakaaslane Valdo Randpere.

"Ma tahaksin ka soovida valitsusele jõudu ja ratsionaalset meelt. Kindlasti on mõistlik need ebamugavused ja piirangud ja väiksemad kahjud ära kannatada ja üle elada, selleks et ära hoida võimalik palju suurem kahju," ütes Aivar Sõerd.

"Hea peaminister! Ka mina soovin teile jõudu ja seda, et valitsus hoiaks tempot. Mida varem vajalikud otsused tehtud saavad, seda edukamad me tõenäoliselt riigi ja rahvana selles kriisis ka oleme," ütles Kristen Michal.

"Hea peaminister, suur aitäh, et tulite meile rääkima siia. See oli hädavajalik," lausus Maris Lauri.

"Lugupeetud Jüri Ratas! Teie avaldus oli mõistetav ja arukas," teatas Vilja Toomast.

"Lugupeetud peaminister! Ka mina tänan teid selle sisuka ja vajaliku sõnavõtu eest," ütles Mart Võrklaev.

" Lugupeetud peaminister! /---/ Ma väga soovin teile kella kaheseks istungiks, erikomisjoni istungiks, palju jõudu ja jaksu, et te võtaksite väga konkreetselt otsused. See tuleb praegu meile kasuks," rääkis Kristina Šmigun-Vähi.

"Lugupeetud peaminister, suur tänu tänase avalduse ja info jagamise eest, mida pakutakse ka viipekeeletõlke kaudu!" ütles Signe Kivi. Viipekeelset tõlget tunnustas ka Jüri Jaanson, kes siiski palus, et kõne tekst saadetakse ka Eesti Vaegkuuljate Liidule ja Eesti Puuetega Inimeste Kojale, kes saaks seda oma sisevõrgustikus jagada.

Peaminister Ratas (Keskerakond) ütles riigikogu ees tehtud poliitilises avalduses, et valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga soetud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni, mille tegevust juhib peaminister.