Ratas soovitab üle saja inimesega üritusi mitte korraldada

"Homme (neljapäeval- toim.) on minul plaanis teha Vabariigi Valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid üritusi Eesti-siseselt, mis ei ole rahvusvahelised üritused," ütles Ratas.

"Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Minu meelest see on väga konkreetne," lausus peaminister.

"Siit tuleks edasi vaadata ka kõik erinevad rahvakohtumised ja kogunemised ja, ütleme, päevakeskustes, samuti näitused, muuseumid jne. Ma arvan, et täna me oleme jõudnud kõige paremas mõttes sellesse faasi, et tegelikult anda siin ka väga konkreetsed soovitused välja. Ja seda ma arvan, et valitsus homme kaalub ja homme oma otsused selles osas teeb," ütles Ratas.

Ratas lisas, et valitsus teeb hetkel kõik selleks, et koroonaviirusest tulenevat majanduskahju pehmendada.

"Selleks on Eestil ja Euroopa Liidul ka mitmeid tööriistasid, mida valitsus ei kõhkle kasutada, olgu selleks kahju saanud sektorite ettevõtete toetamine läbi fiskaalmeetmete, olgu selleks parem ja paindlikum lähenemine EAS-i poolt, võimalik riiklik investeeringute suurendamine," sõnas Ratas.

Reformierakonna juhatus otsustas erakonna üldkogu edasi lükata

Täna kogunenud Reformierakonna juhatus otsustas lükata edasi 28. märtsil Pärnus toimuma pidanud erakonna üldkogu.

"Lähtume Terviseameti soovitusest mitte külastada suuremaid rahvaüritusi. Täna ei ole meil ka kindlust, milised on märtsi lõpuks toimuvad arengud. Sellises olukorras leidis juhatus, et on vastutustundlik üldkoosolek edasi lükata," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et üldkogu, kus toimuvad ka erakonna juhatuse valimised, lükkub ilmselt sügisesse.

Reformierakond otsustas üldkogu ärajätmise enne lõunat toimunud juhatuse koosolekul.