Tallinn ei kavatse vaatamata reisijate vähendamisele ühistranspordi graafikuid hõrendada, sest praeguses olukorras on pooltühjad bussid pigem positiivse mõjuga viiruse leviku piiramisel. Samuti kinnitati TLT-st, et bussid, trammid ja trollid on desinfitseeritud ning turvalised.

Reisijate hulk Tallinna ühistranspordis vähenes märkimisväärselt juba eelmisel nädalal, kui enamus koole veel töötas, ütles ERR-ile Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimees Deniss Boroditš. Lisaks koolilastele vähenes märkimisväärselt eakamate hulk, kes võtsid kuulda soovitust riskirühmana vähem avalikes kohtades viibida.

"Oluline on see, et kõige suurem riskigrupp ehk eakamad inimesed on ka signaali kätte saanud ja liiguvad vähem nii tänavatel kui ühistranspordis," märkis Boroditš.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et praeguse seisuga ei kavanda Tallinn ühistranspordi graafikute hõrendamist, sest see võiks kaasa tuua olukorra, kus inimesed peaksid bussis või trammis üksteisele liiga lähedal olema.

"Selleks et eluks vajalikud teenused jätkuksid, peab hulk inimesi ikka tööle sõitma, sest kõiki töid ei saa kaugtööna teha. Esialgu jätkab ühistransport tööd senise graafiku järgi, kuid jälgime olukorda ja oleme valmis muudatusi tegema, kui olukord muutub. Tallinn jätkab elanikele teenuste osutamist," rääkis Kõlvart.

Boroidtš kinnitas tema sõnu, öeldes, et ainukesed kolm liini, mis praegu käigust võetakse, on koolibussiliinid, sest koolid on suletud.

"Muus osas ei ole jutuks olnud graafiku muutmist. Nii kaua, kui meil ei ole liikumiskeeldu, pole see mõistlik, sest väga paljus on ühistransport ainuke liikumisvõimalus. Inimesed peavad saama oma tööpostidele, sest väga paljud asutused jätkavad tööd ja minu jaoks on ühistransport peamisi vahendeid, kuidas tööle jõuda," märkis ta.

Ka Boroditši hinnangul ei peaks pooltühjade busside tõttu graafikuid hõrendama. "Mida tühjem on ühistransport, seda väiksem on oht ka inimestele endale. Mida hõredam on graafik, seda rohkem me paneme inimesi korraga ühistransporti – viiruse seisukohast oleks olukord siis halvem," ütles Boroditš.

Buss turvalisem kui ostukeskus

Boroditš kinnitas ka, et ühistranspordis ei peaks kartma, et bussid-trammid-trollid on nakkuspesad.

"Mina olen kindel, et ühistransport on ohutu viiruse koha pealt. Iga päev me teeme desinfitseerimist ühistranspordis. Spetsiaalsete ainetega töötleme pinnad, millega inimene kokku puutub. Eelmisest nädalast suurendasime võimekust teha ka täiendavat desinfitseerimist lõpp-peatuste ajal. Mina väidan, et ühistransport on palju ohutum kui kaubanduskeskuses või poes käimine," rääkis TLT juht.

Bussijuhte praegu puudu pole, kuigi üsna palju neist on kodus kas haiguse või karantiini tõttu, sest on naasnud puhkuselt väljastpoolt Eestit.

"Neid inimesi on üksjagu, ja neid tuleb veel. Igal hommikul on meil meditsiiniline kontroll. Saatsime signaali ka töötajatele, et kui nad tunnevad end halvasti, ei kipuks nad ilmtingimata tööle. On täiendav kontroll igal hommikul enne liinile minekut, arst teeb oma toimingud ja kui tema arvab, et on oht või mingi sümptom, ka siis saadame inimese koju," rääkis Boroditš.

Haigete arv pole Boroditši sõnul TLT-s midagi erakordset, tegu on täiesti tavalise märtsikuu seisuga.

"Täiesti tavaline haigete inimeste arv. Me natuke ennetasime meetmeid, et suurendada oma töötajate turvalisust – panime esimese ukse kinni ja tegime väikese sanitaartsooni juhtide jaoks. Ma arvan, et need meetmed aitavad ka selle kriisi üle elada," märkis Boroditš.

Boroditš ütles, et Tallinna ühistransport on linna veresooned, mis ei pea ega tohigi seisma jääda. "Nii kaua, kui me linna funktsionaalsus säilib – töötavad ettevõtted, inimesed käivad tööl – on oluline tagada, et ühistransport toimiks," lausus ta.

Tallinna ühistranspordis on sõit tasuta ja piletikontrolli ei toimu

Praeguses eriolukorras otsustas linnapea Kõlvart, et Tallinna ühistranspordis sõidupiletite ostmist ei nõuta ja munitsipaalpolitsei piletikontrolli ei tee.

Seeläbi soovib linn vähendada inimestevahelisi lähikontakte – seda nii bussijuhilt piletit ostmisel kui ka munitsipaalpolitseinikuga pileti kontrollimisel. Samas soovitab linn hoolikalt kaaluda iga oma käimist ja kui vähegi võimalik, siis kasutada selleks isiklikku sõiduvahendit ning igal võimalusel kasutada e-teenuseid.