"Haiglatel peaks olema kriitiline varu umbes nädalaks, aga see oleneb ka sellest, kui palju inimesi hospitaliseeritakse," rääkis Aab, kes on määratud eriolukorra tööde juhiks ülesandega tagada desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi, Postimehe veebisaates "Otse Postimehest".

Samas rõhutas Aab korduvalt, et loodetavasti jõuab selle nädala jooksul Eestisse uusi tarneid, millega saab olemasolevaid varusid täiendada. Ministri sõnul tegi tervsieamet juba märtsi alguses kolm tsentraalset hanget, enamuses respiraatorite tarnimiseks, mida haiglad vajavad, kuid nende laekumine juba sel nädalal ei ole siiani kindel.

"Näete, mis ümberringi toimub. Ka suured riigid ei ole selliseks situatsiooniks valmistunud nagu praegu," rõhutas ta.

"Kui see nädal saadetis kohale jõuab, siis suudaksime kuuks ajaks kindlustada," lisas ta.

Aab rääkis ka, et olukorda võib keerulisemaks muuta see, kui nakatunute arv peaks järsult kasvama - siis oleks hüppeliselt rohkem vaja kaitsevahendeid.

Tema sõnul on Eesti võimud sõlminud Sillamäel tegutseva respiraatorite tootjaga kokkuleppe, et ettevõte lõpetas kõik muud tellimused ja teeb terviseameti tellimusel ainult Eesti haiglatele vajalikke respiraatorteid. Samuti on tehtud Eesti desinfitseerimisvahendite tootjaga kokkulepe, mille kohaselt saavad KOV-id ja riigiastused kahe nädala pärast 200 tonni desovahendit.

Minister rääkis ka, et Eesti saatkonna kaudu Pekingis üritatakse kätte saada üht suuremat hanget, mis sisaldaks nii tervisevaldkonnale kui ka sotsiaalvaldkonnale vajalikku varustust. "Hiina on käivitanud oma tööstuse päris võimsalt ja ilmselt ka jätkab selle võimsuste suurendamist," lisas ta.

Aabi sõnul on kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel tavaliste kirurgimaskide vajadus umbes pool miljonit maski ja veerand miljonit paari kindaid kuus. Tema sõnul on arusaadavalt kasvanud ka kaitsevahendite hind - kui varasemalt maksis kirurgimask umbes 10 senti tükk, siis nüüd on see kasvanud 50-60 sendini. Samuti on suurenenud desovahendi liitrihind.