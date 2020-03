Madis Kallas: vald on valmis selleks, et ohvrite arv võib kasvada

Saaremaa vallavanem Madis Kallas kinnitas, et suurim tähelepanu vallas läheb praegu Kuressaare haiglale ja hooldekodudele. Kallase sõnul on vald valmis ka selleks, et koroonaviiruse ohvrite arv kasvab.

Kallas rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valla kriisikomisjon on juba nädalaid teinud ettevalmistusi selleks, et ohvrite arv suure tõenäosusega kasvab.

"Kahjuks peab ütlema, et oleme ka selles osas juba nädalaid ettevalmistusi teinud nii palju, kui selliseks asjaks üldse saab ettevalmistusi teha. Aga see pilt, mis tuleb läbi meedia - tuli Hiinast, nüüd tuleb Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast -, on pilt, mis on meid ettevalmistanud nii palju, kui seda üldse on võimalik teha," rääkis Kallas.

"Aga tõesti, nii psühholoogilise abiga, erinevate toimingutega, mis on vaja sellistel puhkudel teha - kõige sellega on kriisistaap juba pikalt tegelenud ja oleme nii valmis, kui selliseks asjaks saab valmis olla," lisas ta.

Kriisikomisjoni suurem tähelepanu läheb Kuressaare haiglale ja valla hooldekodudele.

"See tundub eriti aktuaalne teema tänasel hetkel, aga oleme tegelenud sellega ka kõik need nädalad. Ka praegu lõpetan kõnesid veel pühapäeva õhtul, et arutada ja otsida inimesi Tallinnast, kes oleksid valmis meile tulema meditsiinisüsteemi appi just hooldekodude poole pealt. Hooldekodude personali vähesus, hooldekodudesse sisse tunginud viirus, sellega võitlemine - see on see teema, mis võtab nii minu aja väga suures osas ära kui ka kõigi teiste staabiliikmete aega," selgitas Kallas.

Alates esmaspäevast hakkavad Saaremaal ja Muhumaal kehtima karmimad liikumispiirangud. Kallase sõnul on kohalikud piirangute suhtes toetavad.

"Kui kuulata, mida erinevad inimesed nii läbi meedia kui ka otse öelnud - on ka telefonikõnesid minule tulnud - , siis mul on tegelikult hea meel saarlaste üle selles osas, et nad toetavad neid meetmeid ja on avaldatud ka arvamust erinevate meetmete osas, mis on maailmas kehtestatud. Pigem ollakse seda meelt, et teeme korra väga karmid tingimused, et viirus peatada ja siis juba võimalikult ruttu normaalse ülesehituse juurde tagasi tulla. Üldiselt on tagasiside positiivne," rääkis ta.