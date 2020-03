TÜ kliinikumi nõukogu vabastas juhatuse esimehe ametist

Eelmäe kinnitas ERR-ile, et nõukogu otsustas ta ametist vabastada.

Eelmäe ütles, et Tartu ülikooli kliinikum ja selle töötajad vajavad muutusi.

Nõukogu selgitas pressiteate vahendusel, et professor Joel Starkopfi juhtimisel 13. märtsil moodustatud kriisijuhtimismeeskond on edukalt tegutsenud ettevalmistustega COVID-epideemiaga toimetulekuks kliinikumis, kuid Eelmäe tööga nõukogu rahul pole.

"Eriolukord ja plaanilise töö lõpetamine tähendab suuri ümberkorraldusi ka mitte-COVID haigete käsitlemisel nii kliinikumis kui kliinikumi vastutuspiirkonnas. Kahjuks muutub lähinädalatel keerulisemaks ka kõigi mitte-COVID haigete ravi ja hädavajaliku taseme hoidmine nõuab ulatuslikke ettevalmistusi kõigis kliinikutes ja teenistustes, mis peab toimuma plaanipäraselt ja koordineeritult," ütles kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas.

Kuna nõukogu hinnangul pole Eelmäe nende ülesannete täitmisele piisavalt tähelepanu pühendanud, ei ole tema jätkamine kriisiolukorra juhina võimalik.

"Täname Priit Eelmäed tema senise panuse eest. Koostöös kogu tööperega on kliinikumi patsiendikesksus teinud sammu edasi," ütles Klaas.

Klaasi sõnul saab Eelmäe kolme kuupalga ulatuses kompensatsiooni.

Kliinikumi nõukogu nimetas juhatuse esimehe kohusetäitjaks juhatuse liikme Marek Seeri, kes on praegu tegev nii kliinikumi kriisijuhtimismeeskonnas kui ka Lõuna-Eesti regionaalse meditsiinistaabi juhina.

Kliinikumi juhtimis- ja struktuurireformiga minnakse edasi pärast kriisi tipu möödumist.

Marek Seer kinnitas, et kriisiolukorras on vajalik jätkata süsteemset ja hästi laabuvat meeskonnatööd COVID-epideemiaga toimetulekuks. "Sama tähtis kliinikumis on plaanilise ravi ajutisest lõpetamisest tuleneva situatsiooni reguleerimine nii, et patsiendid oleks hästi informeeritud ja nende ravitee korraldatud," rääkis Seer.

Uus juht valitakse kliinikumile Klaasi sõnul siis, kui koroonaviirusega seotud kriisiaeg möödub.

Selle aasta jaanuaris teatas Priit Eelmäe kliinikute juhtidele planeeritava juhtimis- ja karjäärimudeli elluviimise ajakavast, mille raames pakuti kõigile tähtajatuid ametikohti, kuid juhikohad oleksid muutunud tähtajaliseks ja senistele juhtidele pakuti võimalust neile kohtadele kandideerida. Seepeale esitas 16 kliinikujuhti Eelmäele umbusaldusavalduse ning palusid kliinikumi nõukogul juhatuse esimees usalduse kaotamise tõttu tagasi kutsuda.

Nõukogu otsustas siis Eelmäe ametisse jätta, öeldes, et kõigi osapoolte hinnangul on kliinikumi karjäärimudelit vaja reformida ja selle ühisosa pealt on võimalik Eelmäel jätkata, et siiani planeeritud sammud ellu viia.