Eelmäe: kliinikumi juhtimise muutmine on hädavajalik

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe selgitas, et kavas on muuta kliinikumi juhi roll tähtajaliseks. Tema sõnul on muudatused hädavajalikud.

Eelmäe selgitas pressiteate vahendusel, et tema peamine eesmärk alates ametisse asumisest 2018. aastal on olnud kliinikumi uue juhtimis- ja karjäärimudeli väljatöötamine. Tema sõnul on uuenduste eesmärk tagada selgema ja läbipaistvama juhtimis- ja karjäärimudeliga võimalikult head ravitulemused, et juhtidel säiliks tugev side erialase tööga.

"See tähendab, et meie eesmärk on anda inimestele selgem pilt, milline on võimalus teha erialast karjääri ja missugused on ametikohtade pädevusnõuded, toetades nii arstide arengusoovi ning andes selge sihi tööelu planeerimiseks. Kliinikumi uus juhtimis- ja karjäärimudel kirjeldab selgemalt eri karjääriastmete sisu ja paneb paika teekonna, kuidas ühelt pädevusastmelt teisele areneda. Ma kinnitan, et need muudatused on hädavajalikud," selgitas Eelmäe muudatuste tagamaid.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige ja ravijuht Andres Kotsar selgitas, et lahendust muudatustele otsiti koostöös kliinikumi ja ülikooli töötajate ning Tartu Arstide Liiduga pea terve eelmise aasta jooksul.

"13. detsembril tutvustati lõplikult väljatöötatud arstide erialase ja juhtimisalase karjäärimudelit kliinikumi nõukogus ja käidi sammhaaval läbi rakendamise ajakava. Nõukogu kiitis selle heaks. Enne seda arutati seda nõukogus korduvalt, samuti ülikooli kliinilise meditsiini instituudi nõukogus. 2. jaanuaril kinnitas kliinikumi juhatus uue personalipoliitika ning nimetatud mudelid," lisas Kotsar.

Eelmäe sõnul muudab uuendus juhi rolli tähtajaliseks sarnaselt teiste Tartu ülikooli ja ka teiste Eesti ja Euroopa ülikoolihaiglate tippjuhtidega. "Seetõttu oleksid praeguse kava järgi 1. aprillist kliinikute juhtide ametikohad tähtajalised ning juhatus on korduvalt kinnitanud, et kõik senised juhid on oodatud kandideerima – kliinikumil on plaanis korraldada ennekõike sisekonkurss ametikohtade täitmiseks," selgitas Eelmäe.

"Seni on sarnane mudel toiminud osakonnajuhtide puhul, kus kliinikute juhid ise on määranud neid ametisse tähtajaliselt. Nagu nii meie kui ka teiste Eesti ja Euroopa ülikoolihaiglate kogemus näitab, annab selline mudel ja kindla sagedusega juhivahetus võimaluse kaasata uusi ideid ja hoida organisatsioon muutumisvalmina," lisas ta.

Tema hinnangul tagavad planeeritud muudatused kliinikumi konkurentsivõimelisuse muutuvas maailmas. "See on pikaajaline protsess. Kui tahame olla Eesti meditsiini lipulaev ka aastate pärast, siis peame looma sellised karjäärivõimalused, mis innustaks ka nooremat põlvkonda ja samas oleks atraktiivne nii tänastele tipptegijatele kui ka arstiteekonda alustavatele kolleegidele," sõnas Eelmäe. Ta lisas, et kliinikumi asutajad ja nõukogu on kokku leppinud, et kliinikumi struktuur on kaasajastatud hiljemalt aastaks 2022.