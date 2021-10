TÜ kliinikumi reform on lõpule jõudnud ja juhtimiskriis möödas

Tartu ülikooli kliinikumis on lõpule jõudnud struktuuri- ja juhtimisreform, millega koondati 17 kliinikut kuue valdkonnajuhi alla. Tegemist on sama reformiga, mis tekitas pea poolteist aastat tagasi kliinikumis suure sisetüli ja lõppes kliinikumi juhi Priit Eelmäe ametist vabastamisega.

Tartu ülikooli kliinikumi alla kuulub kümneid raviasutusi. Et juhtimist lihtsustada, on nüüd 17 kliinikut ja kümme meditsiinilist teenistust koondatud kuueks valdkonnaks, edastas "Aktuaalne kaamera".

"Ei ole võimalik, et ravijuhile allub 17 kliinikut ja kümme teenistust. Seda ei ole võimalik hallata ühe inimese poolt. Me oleme suutnud tekitada hallatava struktuuri," selgitas kliinikumi juht Priit Perens.

Igale valdkonnale valiti ka uus juht, kes haldab kolme-nelja kliiniku administratiivset poolt ja peaks aitama lihtsustada ka patsiendi tõrgeteta teekonda kliinikute vahel. Näiteks psühhiaatriakliinik on ühes pundis närvi-, silma- ning spordimeditsiini ja taastusravi kliinikuga.

"Meie tegevused on üsna palju suunatud ka kliinikumist välja. Selles mõttes ma peaks psühhiaatriat natuke erilisemaks. Kui ma mõtlen sellele, kui palju vaimse tervise valdkond kasvab ja kui oluline ta on, siis ma arvan, et psühhiaatria võiks eraldi olla," rääkis 4. kliinilise valdkonna juht Sven Janno.

Lisaks kuue uue tippjuhikoha tekkimisele muutuvad reformi käigus kliinikujuhtide ametikohad tähtajaliseks.

Samasugust plaani esitles pea kaks aastat tagasi ka eelmine juht Priit Eelmäe. Seepeale sai alguse aga pikk sisetüli.

"Umbusaldus ja juhtimiskriis kliinikumis kestab ja töörahu on tugevalt häiritud," sõnas 2020. aasta veebruaris intensiivravikliiniku juhataja Joel Starkopf.

Märtsis, kui kliinikumi põhirõhk läks juba koroonapatsientidele, vabastas kliinikumi nõukogu Priit Eelmäe ametist. Eelmisel sügisel sai uueks juhiks Priit Perens. Tema ütleb, et kui koroonakriis haiglas süveneb, siis vähemalt juhtimiskriis on nüüd läbi saanud.

"Minu arvates kõik osapooled vaatavad positiivselt tulevikku ja töörahu - jah, mis rahust me COVID-i taustal saame rääkida, aga me töötame vastastikku lugupidavalt, tulevikku vaatavalt," ütles Perens.

Miks aga eelmise juhi reformiplaanide vastu võideldi, ent uue juhi samasuguse reformi vastu mitte? Kliinikujuhtide sõnul on erinevus suhtlusviisis.

"Ta on nende kuudega ikka väga palju vestlusi pidanud, suutis oma veendumuse ka teistele üle kanda, suutis ka teisi veenda. Sellised muudatused organisatsioonis eeldavad usaldust. Kui see usaldus organisatsioonis mingit pidi

ära lõhutakse, siis hakatakse vastu," selgitas Janno.