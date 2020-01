Kliinikute juhid esitasid koosolekul nõukogule oma visiooni ja ettepanekud struktuurireformi läbi viimiseks, kuid selle sisu veel kommenteerida ei soovinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nõukogu koguneb 31. jaanuaril, et otsustada, kuidas kliinikute juhtimispositsioone tähtajaliseks muutva struktuurireformiga edasi minna.

Kliinikute juhtide sõnul pole juhatuse esimees Priit Eelmäe seni ennast muutnud ning usalduskriis jätkub.

"Kohtusime kliinikute juhtidega. Nad said kõik koos rääkida oma muredest, oma vaadetest kliinikumi juhtimisele, kliinikumi reformidele. Samamoodi sai juhatus veelkord selgitada, mida nemad on vahepealsel ajal teinud," rääkis TÜ kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas.

"Me seisukohti iga päev ei muuda. See oli tõsine ja kaalutletud situatsioon ja siin ei saa väga ruttu lahendusi tulla, see on ka kõigile selge," ütles TÜ kliinikumi sisekliiniku juhataja Margus Lember.