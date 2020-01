16 kliiniku juhid saatsid seepeale reedel TÜ Kliinikumi nõukogu liikmetele välja juhatuse esimehe vastu suunatud umbusaldusavalduse, ettepanekuga Eelmäe oma ametikohalt vabastada.

Umbusaldusavaldusele alla kirjutanud kliinikute juhid, kes kõik töötavad üksiti Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas õppejõududena, heidavad Priit Eelmäele ette soovi kaotada kliinikute juhtide ametikohad.

Nõukogule saadetud kirjas seisab: "8. jaanuaril toimunud koosolekul informeeris kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhatajaid plaanist koondada eesseisva kahe kuu jooksul kõik kliinikujuhatajate ametikohad. See puudutab kõiki kliinikuid, mida on kokku 18. Juhatuse esimehe sõnastuses on tegu plaaniga arstide juhtimisalase karjääri juurutamiseks kliinikumis. Hoolimata paljusõnalistest lubadustest kaasavast juhtimisest ning koostööst ülikooliga ei ole juhtimisalase karjääri juurutamise samme vähimalgi määral arutatud ei meie ega kliinikumi ülikoolipoolsete partneritega (meditsiinilise väljaõppe valdkond, kliinilise meditsiini instituut)," teatavad kliinikute juhid.

"Priit Eelmäe senised teod ja käitumisviis on kaotanud igasuguse usalduse kliinikumi juhtkonna ja vahetute allastme juhtide – kliinikute juhatajate, meditsiiniliste teenistuste direktorite – vahel. Pooleteise aasta jooksul on usaldamatus vaatamata kõigile meiepoolsetele jõupingutustele ainult süvenenud.

Pärast 8. jaanuari koosolekut ei näe me võimalust, kuidas sellisel õhkkonnas oleks võimalik tagada rahulik töö kliinikumi eesmärkide täitmisel, ennekõike aga konstruktiivne koostöö Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel. Selles olukorras ei näe me muud lahendust, kui avaldame umbusaldust kliinikumi juhatuse esimehele Priit Eelmäele ja palume kliinikumi nõukogul juhatuse esimees usalduse kaotamise tõttu tagasi kutsuda," teatavad kliinikute juhid, kes väljendavad valmisolekut oma seisukohti nõukogule lähemalt tutvustada.

Priit Eelmäe on ametis alates 2018. aasta lõpust.

Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud 16 TÜ Kliinikumi kliinikute juhti: Margus Lember, Sven Janno, Pilvi Ilves, Jaan Eha, Aare Märtson, Urmas Lepner, Pille Taba, Joel Starkopf, Külli Kingo, Vallo Tillmann, Helle Karro, Kuldar Kaljurand, Rein Kuik, Taavo Seedre, Peeter Padrik ja Rain Jõgi.

Pöördumiselt puuduvad kõrvakliiniku juhi Priit Kasenõmme ja meestekliiniku juhi Margus Punabi allkirjad, kes väidetavalt viibivad välismaal.

ERR-ile teadaolevalt käis uue karjäärimudeli väljatöötamine seni kliinikumi juhi ja kliinikute juhtide koostöös ning seni see sujus. Kuna kokkulepitu ootas veel detailidega edasiminekut ja rakendusplaani, eeldasid kliinikute juhid, et töö uue struktuuriga jätkub pärast pühi, kuid selle asemel jagati sel nädalal neile välja hoopis koondamisteated. Kes ei olnud nõus oma lepingumuudatustele vabatahtlikult alla kirjutama, koondatakse 1. aprillist.

Üks pöördumisele allakirjutanutest, sisekliiniku juhataja ja TÜ meditsiinivaldkonna dekaan, professor Margus Lember kommenteeris ERR-ile, et nende pöördumise nõukogu poole ajendas sügav mure kliinikumi juhtimise pärast, mille põhifookuses on kliinikumi juhi Priit Eelmäe juhtimisstiil.

"Murekohad on juhatuse esimehe juhtimisstiil, mittekaasamine ja ülikooli rolli mittemõistmine kliinikumis. Viimane ajend selleks oli hiljutine koosolek, aga ma ei tahaks detaile avalikult kommenteerida. See kiri on suunatud nõukogu liikmetele ja seda probleemi peab asutusesiseselt lahendama," ütles Lember.

Tema teada polnud kliinikumi nõukogu kliinikujuhtide koondamisplaaniga ei kursis ega ka nõus.

"Sellelle minu teada volitust ei olnud. Plaan oli rakendada uut karjääri- ja juhtimismudelit, aga kliiniku nõukogu liikmed eitavad, et on sellele volituse andnud ja teadlikud," lisas Lember.

ERR-ile teadaolevalt olid nõukogu liikmed enne pöördumise saamist juba teadlikud allkirjade kogumisest, samamoodi olid teavitatud nii Tartu Ülikool kui ka Tartu linn kui kliinikumi kaasasutajad.

TÜ Kliinikumi asutajad on Eesti riik, Tartu linn ja Tartu Ülikool, kliinikumi funktsioon on olla üksiti TÜ arstitudengite õppebaasiks.

Kliinikumi nõukogu koosneb kolme asutaja nimetatud esindajatest: Tartu linnapea Urmas Klaas (RE, nõukogu esimees), TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja dr Eero Vasar, TÜ emeriitprofessor dr Ennu Sepp, filosoofiadoktor Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli prorektor Kristjan Vassil, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, TÜ tervishoiukorralduse professor dr Raul-Allan Kiivet, Tartu Linnavolikogu liige Vladimir Šokman (KE).