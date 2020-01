Tartu ülikooli rektor Toomas Asser leiab, et lisaks seniräägitud juhtimisreformile vajaks ülevaatamist kogu Tartu ülikooli kliinikumi struktuur.

Muutuste foonil tekkinud usalduskriis kliinikumis on Asseri hinnangul ületatav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödunud reedel kohtusid kliinikute juhid ja ülikooli kliinikumi juht Priit Eelmäe kliinikumi asutajate esindajatega.

Asseri sõnul on kõigi ühine arusaam, et pelgalt juhtimisreformist jääb väheks. Tarvis oleks üle vaadata kogu Tartu ülikooli kliinikumi struktuur.

Kliinikumi nõukogu on öelnud, et esmane juhtimisreform peaks tehtud saama selle aastaga. Toomas Asser ei välista, et sama ajaga jõuab üle vaadata ka kogu Tartu ülikooli kliinikumi struktuuri.