Klaas ja Eelmäe näevad kliinikumi vallandamisotsust erinevalt

Reede õhtul ootamatult vallandatud Priit Eelmäe ütleb, et viimase ööpäeva jooksul on talle saabunud kümneid toetusavaldusi, nende seas üksjagu ka kliinikumi töötajatelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Nii nagu minule tuli nõukogu otsus ootamatuna, nii tuli see ka paljudele töötajatele ja sektori inimestele samamoodi ootamatuna. Nõukogu esimees ja nõukogu liikmed ei ole mulle pärast nõukogu koosolekut rohkem selgitusi andnud," rääkis Eelmäe.

Eelmäe usub, et tema tagandamine on seotud selle aasta alguses kliinikujuhtide tehtud umbusaldusavaldusega. Kliinikumi nõukogu esimees linnapea Urmas Klaas tõi Eelmäe tagasikutsumise põhjuseks aga ebapiisava pühendumise koroonakriisile.



"Praegu ei ole aeg tegeleda sisetüliga, nii et seda ka nõukogu väga selgelt ütles. Nii viirushaigusest tulenevad kui ka plaanilised haiged peavad olema nõnda ühendatud, et kõik saaksid abi ja see vajab paremat, koordineeritumat tegevust," sõnas Klaas.



"On ilmselge, et kliinikum on täna pandeemiaks väga hästi valmis. Ma igal juhul elan kliinikumile kaasa. Ma olen teinud kõik endast oleneva, olen teinud südamega ja ma loodan, et kõik teised, kes siin jätkavad teevad täpselt seda sama," märkis Eelmäe.

Klaas kinnitas, et Eelmäe alustatud juhtimis- ja struktuurireform kliinikumis siiski seisma ei jää. Eelmäe kohusetäitjaks saab Marek Seer, kes seni oli kliinikumi haldusjuht ja tegutseb ka Lõuna-Eesti regionaalse meditsiinistaabi juhina. Kardinaalseid muutusi Seer kliinikumi juhtimises teha ei plaani.



"COVID-19 haiged on need, kes täna ja lähinädalatel tõenäoliselt vajavad enim arstiabi. Aga oluline on pöörata tähelepanu ka nendele patsientidele, kes ei ole COVID-19-haiged ja kes oma plaanilise ravi peatamise tõttu on jäänud hetkel ootele. Nii et parimat kliinikumi teaduslikku potentsiaali ja dialoogi iga kliinikumi töötajaga ära kasutades, tahaksin ma leida sünergia ja võimalikult head lahendused, et olukorrad ei süveneks nende patsientide jaoks, kes peavad täna järjekorras ootama," selgitas Seer.

Eelmäe sai Tartu ülikooli kliinikumi juhtida poolteist aastat. Viimane aasta on kliinikumile olnud edukas nii majanduslikus kui ravitöises mõttes. Kerge südamega Eelmäe kliinikumist aga ei lahku.



"Mul on väga hea meel, et kliinikumis nii palju tublisid inimesi töötab. Aga sellest on kahju, et ei õnnestunud siit välja rookida silmakirjalikkust, kurjust ja ebaausust. Need on asjad, mis jäävad kõige rohkem kripeldama, et ma ei suutnud neid tublisid töötajaid, kes kliinikumis on, kaitsta selle halva eest. Kui minu teadmistest kasu on, siis Eesti tervishoiusektorisse kindlasti olen valmis panustama ja mine tea, võib-olla teen ka päris kannapöörde," lõpetas Eelmäe.