Saaremaal tuvastati koroonaviirus veel 22 Südamekodu hooldekodu elanikul

"Praeguseks on selgunud, et hooldekodus on ulatuslik viiruse levik. Hooldekodu on pandud isolatsiooni, eraldatud on COVID-19 positiivsed ja negatiivse analüüsivastuse saanud hoolealused," ütles terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam pressiteate vahendusel.

"Kiirabi kontrollib kõigi nakatunud hoolealuste elanike seisundit ja vajaduse korral viib inimesed haiglasse. Ühegi hooldekodu elaniku seisund ei ole kriitiline," lisas Juhkam.

Ülejäänud hooldekodu töötajatega võtab terviseamet eraldi ühendust ja neid testitakse koroonaviiruse osas individuaalselt, lähiajal on plaanis koroonaviiruse proove võtta ka teistes Saaremaa hooldekodudes.

"Homme kohtuvad Kuressaares nii terviseamet, sotsiaalminister, Saaremaa kriisistaap, Kuressaare haigla kui ka Saaremaa Südamekodu esindajad, et arutada tekkinud olukorda ja panna paika edasised tegevused," ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Tema sõnul on eesmärk tagada, et hooldekodud saaksid jätkata oma tööd ning et kõigile hooldatavatele oleks tagatud igakülgne tugi.

Südamekodu juht Piret Pihel ütles, et nii suur positiivsete testide hulk on halb üllatus, sest enamusel maja elanikest ei ole haiguse tunnuseid, välja arvatud kahel, keda meditsiinipersonal on ka kontrollinud.

"Teeme aktiivset koostööd terviseameti ja omavalitsusega ning oleme saanud osalt personalilt nõusoleku lausisolatsiooniks," ütles Pihel.

"Eks praeguses olukorras on kõige tähtsam, et kõigi seisund oleks stabiilne ja teeme koostööd terviseameti ja omavalitsusega, et saada kiiret abi meditsiinilise järelevalve osas," lisas ta.

Terviseamet tuletab meelde ja rõhutab:

Rangelt on keelatud külastused kõigisse hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.

Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.

Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.

Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlustusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.

Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, esialgu 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Juhendid on leitavad terviseameti kodulehelt SIIT ja SIIT.