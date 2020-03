Koroonaviirusesse nakatunud ja selle tõttu haiglasse sattunud noor naine Helle Arop ütles, et testimist haiguse kinnitamiseks ei olnud tal lihtne saada. Nüüdseks on Arop kodus ja tervenemas.

Arop kirjeldas "Ringvaates", et esialgu ei osanud ta endal koroonaviirust kahtlustada, ta tundis vaid suurt väsimust. "Kuna olen aktiivne inimene, siis sain kohe aru, et midagi on valesti. Olin tööl ja tundsin, et ei jaksa midagi teha, tahtsin kogu aeg istuda. See algas nii," rääkis ta.

Haigus tipnes 39,3-kraadise palavikuga ning jõuetusega. "Olin nagu 20-aastane voodihaige lihtsalt," ütles ta.

Koroonaviiruse test tehti Aropile juba enne haiglasse sattumist, kuid naise sõnul ei olnud selle tegemist lihtne saada. "Lõpuks saingi selle testi selle järgi, kuna töötan kohas, kus tuleb palju inimestega kokku puutuda ja teised inimesed jäid veel tööle," selgitas Arop, lisades, et kuna ta ei teadnud veel, et tal on koroonaviirus, siis käis ta alguses ka tööl edasi.

Kuigi töökaaslasi testitud ei ole, siis on Arop veendunud, et paar kolleegi nakatusid samuti koroonaviirusesse.

"Neil pole nii hulluks läinud. Ma ei tea, mis mind viis sinna, et nii hullusti läbi põdesin selle. Ma olen tegelikult täiesti terve, pole kroonilisi asju. Teised pandi kohe karantiini," rääkis ta.

Arop usub, et tema sai viiruse just töölt, võib-olla mõne kliendi käest.

Aropi sõnul on ka tema elukaaslasel sarnased sümptomid, kuid temal viirust testitud ei ole. "Temale öeldi, et võime linnukese ära panna, kuna see on nii nakkav ja me elame koos. Testi talle ei tehtud," sõnas Arop.

Nüüdseks on Aropil haigus peaaegu minetatud, jäänud on vaid köha. Aropi sõnul on arstid talle öelnud, et ta ei ole enam nakkav, kui tal pole 72 tundi palavikku olnud.