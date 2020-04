Soome ja Rootsi põhjapoolse pendelrände piiramine osutus keeruliseks

Pendelrände piiramine Soome ja Rootsi põhjaosade vahel on osutunud keerulisemaks küsimuseks kui Soome valitsuses esialgu arvati.

Rootsi on koroonaviirusega võitlemiseks valinud erineva strateegia kui teised Põhjamaad. Rootsis kasutusele võetud suhteliselt leebed piirangud tekitavad aga muret Soome meedikutes. Lapi maakonnas on juba tuvastatud nakatumisi, mis on seotud tööalase reisimisega Soome ja Rootsi vahel, kirjutaid varem Helsingin Sanomat ja Yle.

Ringhäälingu Yle allikas räägivad nüüd, et tööalase liikumise piiramine ei ole selles piirkonnas üldsegi nii lihtne ning sobivat lahendust on koos Rootsi ja Norraga otsitud juba mitu päeva, seda lausa ministrite tasandil.

Soome valitsus teatas juba esmaspäeval, et nad kavandavad riigi pendelrände piiramist, et ennetada viiruse levimist Rootsist ja teistest naaberriikidest.

Lapimaa on aga osutunud erandiks, sest seal on tööalane pendelränne ning muu hädavajalik reisimine jätkunud samamoodi ning Soome saabujad ei pea ka viibima karantiinis. Yle andmetel on Soome valitsuses selles küsimus erinevaid seisukohti ning ka ajaloos pole piir Rootsiga kaasajal kunagi kinni olnud, ka mitte Teise maailmasõja päevil.

Rootsi ja Norra nimelt ei soovi, et Soome hakkaks liikumist põhjapoolsel piiril kärpima.

Üheks probleemiks on see, et kui Soome põhjaosast pärit tervishoiutöötajate liikumist üle piiri takistada, annaks see tugeva hoobi Rootsi põhjaosa tervishoiusüsteemile. Ehk paljud põhjasoomlastest meedikud käivad tööl Rootsi poolel.

Kui Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi andmetel Soome ja Rootsi põhjaosa vahel umbes 150 sotsiaal- ja tervishoiusektori töötajat, siis Rootsi andmetel on ainuüksi Norbotteni lääni idaosas tööl ubes 300 Soomest pärit tervishoiutöötajat.

Liikumise piiramine Lapimaal võib peegelduda ka teistes piirkondades. Näiteks valdavalt rootsikeelse Ahvenamaa tervishoiusüsteem sõltub oluliselt määral Rootsist - seal on töötamas umbes 30 Rootsist pärit meedikut ning ka kiirabikopter saabub piirkonda vajadusel Rootsist. Ka Ahvenamaal ei pea Rootsist saabunud tervishoiutöötajat Soomes reegliks saanud karantiinis olema.

Võimaliku piiri sulgemise pärast muretsev Norrbotteni lään on ühe kompromissina käinud välja võimaluse, et nende haiglad võiksid piiri avatuna hoidmise eest võtta vajadusel vastu intensiivravipatsiente ka Soomest. Lääni juhtkonna kinnitusel on seda pakkumist toetamas ka Rootsi valitsus.