Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et koroonaviiruse areng Eestis on stabiilne, haigusjuhtude väikese tõusutrendiga. Eriolukorra kestust aga enne õigeusu lihavõttepühi ehk 19. aprilli üle ei vaadata.

Lutsar ütles ERR-ile, et olukord on stabiilne, aga haigusjuhtude arv on siiski väikeses tõusutrendis.

"Seda olukorda, et trend oleks alla keeranud, me veel ei näe," tõdes Lutsar.

Suurt tõusu pole ka hospitaliseeritute arvus ega intensiivravi vajajate arvus.

"Ei näe ka väga selgelt, et haiglakohtade või intensiivravi vajadus allapoole hakkaks minema. Oleme keskmises faasis praegu. Pole ka tunnusmärke, et kõverad kiiresti üles pööraks," ütles Lutsar.

Ta ütles, et piisavalt haigla- ja intensiivravikohti on vajadusel nii uute koroonajuhtumite kui ka muude haigustega haiglasse tulijate jaoks.

Lutsar tunnistas, et valitsus küsis teadusnõukogult, kuhu ta kuulub, nõu, kas eriolukorra meetmed on Eestis piisavad.

"Need meetmed on piisavad, kui nendest kinni pidada," ütles Lutsar. "Kui on eriolukord, siis sellest tuleb tingimata kinni pidada."

Lutsar ütles, et eriolukorra pikendamine on valitsuse otsus, teadusnõukogu pole selle kohta praegu soovitusi andnud, sest selleks on vara, elatakse nädal korraga ja järgitakse teiste riikide kogemusi ja praktikat.

"Kindlasti midagi ei muutu ei enne lihavõttepühi ega ka enne ortodoksseid lihavõttepühi," ütles Lutsar.

Lihavõtteid peetakse sel nädalavahetusel, õigeusu lihavõttepühad langevad tänavu järgmisele nädalavahetusele ehk 19. aprillile.

Nakkusohtlikkuse kestus teadmata

Lutsar tunnistas, et küsimusele, kas ja kaua inimene pärast koroonaviirusest terveks tunnistamist veel nakkusohtlik on, pole head vastust.

Lutsari sõnul on ainult üks, Saksa teadlaste läbi viidud uuring näidanud, et pärast kaheksandat päeva viirust välja kasvatada enam ei õnnestunud, kuigi koroonaviiruse test oli jätkuvalt positiivne.

"Uuringuid on väga vähe. Mis see väikene hulk RNA-d tähendab, me ei oska öelda," tunnistas ta, viidates hilises faasis tehtud testi positiivsele vastusele.

"See test on väga kaua positiivne. Kas need inimesed on ka nakkavad või mitte, ma ei oska ei ühte- ega teistpidi teile kahjuks ütelda," tõdes Lutsar.