Seeder: teise samba maksete peatamine sõltub presidendist

"Kui president pensionireformi seaduse välja kuulutab ja see peaks sellisel kujul jõustuma, nagu riigikogu on selle vastu võtnud, siis ei ole mõistlik teise samba pensionimakseid praegu peatada," ütles Seeder ERR-ile. Ta lisas, et muidu tekiks hiljem kahe seaduse kattuvus ja tekiks juurde juriidilisi probleeme.

Juhul kui president läheb vaidlusega edasi riigikohtusse, lükkuks pensionireformi rakendumine teadmata ajaks edasi, mistõttu saaks Seederi sõnul teise samba maksed edukalt pooleteiseks aastaks peatada.

"Esimene selguse moment ja otsustamise koht, kas tasub teise samba makseid peatada, sõltub sellest, kas president kuulutab selle seaduse välja või mitte," märkis Seeder.

Esialgu plaanib koalitsioon analoogselt eelmise majanduskriisiga peatada riiklikud teise pensionifondi sissemaksed pooleteiseks aastaks. Täpsed detailid ei ole veel kokku lepitud, kuid see võimaldaks sel aastal riigieelarves kokkuhoidu umbes 200 miljonit eurot.

See tähendab Seederi sõnul, et riik lõpetab pooleteiseks aastaks omapoolsete maksete tegemise pensioni teise samba fondiga liitunud inimeste pensionikontodele. Igal inimesel on ka valida, kas nad jätkavad omapoolseid sissemakseid või katkestavad need.

Kui inimene jätkab omapoolseid sissemakseid, siis riik hiljem maksab omapoolse osa järgi, kui sissemaksed taastuvad.

Eelmise kriisi ajal oli inimesel võimalik ka hakata senise kahe protsendi asemel hakata sisse maksma kolm protsenti oma palgast teise pensionifondi, millele riik siis maksete taastumisel tagant järgi lisas nelja protsendi asemel kuus. Seda võimalust tuleks Seederi sõnul veel arutada.

Riigikogu võttis pensionireformi seaduse teist korda muutmata kujul vastu 11. märtsil. President Kersti Kaljulaiul on aega 30. märtsini otsustada, kas seadus välja kuulutada, või saata see riigikohtusse.

Pensionireform annab inimestele muuhulgas võimaluse oma sissemaksed teise pensionisambasse lõpetada ja sambasse kogutud raha välja võtta.