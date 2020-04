Sinisalu rääkis kaitsepolitsei aastaraamatu tutvustamisele järgnenud pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele vastates, et juba Venemaal endal on lahtine, kas 9. mail suur sõjaväeparaad toimub ja kui toimub, siis mis viisil.

"On läbi käinud, et need vähesed Teise maailmasõja veteranid, kes on veel elus, et neid Punasele väljakule ei kaasata. Praeguses olukorras tuleb säilitada ka meil kainet meelt. Kindlasti on üksikuid inimesi, kes ka meil tahavad näidata trotsi. Ja kui 9. mail peaks kehtima endiselt Eestis 2+2 reegel, siis lähevad nad pronkssõduri juurde lilli ja pärgi panema. Need on üksikud tegelased ja üldises plaanis ei näe ma põhjust muretseda," ütles kapo peadirektor.

Globaalne koroonakriis ja eriolukorra kehtestamine Eestis pole Sinisalu sõnul kaitsepolitseiameti jaoks midagi olulist muutnud ning olukord on tema sõnul rahulik ja eriolukorraga seotud piirangud on pigem erinevaid kapot huvitavaid tegevusi pärssinud.

Ka ei pidanud ta oluliseks ennekõike eriolukorra alguses ilmunud libauudiseid ja rohkeid venekeelseid sotsiaalmeedia postitusi, kus levitati valeinfot piirangute kohta ja pandi kahtluse alla Eesti riigi suutlikkus kriisiga toime tulla.

"Iga kriisiga kaasnevad libauudised, aga ma ei näe pilti mustades toonides. Me ei ole põhimõtteliselt pidanud vajalikuks inimeste tööaega kulutada konkreetsete libauudiste analüüsimiseks, et kust üks või teine alguse on saanud. Mis puudutab sotsiaalmeedia postitusi, siis eks ka meil ole väike osa venekeelsest elanikkonnast, kes on mõjutatud Krenli propagandast. Eks nad alul arvasid, et tegu on jamaga või et NATO ja Ameerika loodud viirusega. See pilt oluliselt kainenes, kui Venemaa president esines 25. märtsil televisioonis. Aga suures plaanis on Eesti venekeelne elanikkond sama adekvaatselt informeeritud kui eestikeelne ning ma ei tähtsustaks trollimist ja libauudiste temaatikat üle," sõnas Sinisalu.

Kapo peadirektor ütles, et Venemaa lõhestuspoliitika pole Eestis suurt tulemust andnud, kuigi on üksikuid inimesi, kes Venemaa lõhestuspoliitikale kangesti kaasa aidata soovivad. "Aga öelda, et meil on sadu ja tuhandeid kaasajooksikuid venekeelse elanikkonna seas, seda ei ole."

Eraldi tõi Sinisalu välja kõik selle, mis on seotud ajalookäsitlusega ehk ajalugu ei ole Venemaa jaoks distsipliin, milega tegeletakse ülikoolides, vaid see on Venemaa riikliku propaganda osa.

"Üheltpoolt soov siduda võidu-narratiivi kaudu venelasi väljapool Venemaad. Ja teisalt ajaloo kaudu põhjendada oma imperialistlikke ambitsioone ja ideid. Ja neid, kelle seisukohad lähevad vastu Venemaa ametlikule ajaloopropagandale, sildistatakse kohe fašistideks ja natsistideks," sõnas Sinisalu.

Olulise märgina möödunud aastast tõi ta MRP-ga seonduva, mida aastakümneid varjati, kuid mis nüüd on tõstetud lausa au sisse.

"MRP on nüüd Venemaa au ja uhkus. Kui varem seda eitati, siis nüüd õigustatakse MRP-d ega ole enam mingit häbi. See kõik puudutab ka Balti riikide okupeerimise ja annekteerimise eitamist, kus räägitakse hoopis nende riikide vabastamisest. Natsismist vabastamise eest võib ju tänulik olla, aga kahjuks ei läinud need vabastajad pärast seda enam koju," ütles kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.