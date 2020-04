Venemaa panustab viimastel aastatel rohkem välisvene noorte liikumise konsolideerumisse, kuna on aru saanud, et lõhestuspoliitika aktivistide vananeva põlvkonna toetusrahaga nuumamise asemel on mõistlikum hõlmata ja koolitada järgmise põlvkonna liidreid, kirjutatakse kaitsepolitseiameti värskes aastaraamatus.

Kapo hinnangul valitses möödunud aastal Kremli lõhestuspoliitikas ühteaegu nii idee- kui ka ressursipuudus.

"Mõjutustegevuse arvelt võtab Kreml ressurssi vähemaks väga pika hambaga, aga rahvusvaheliste sanktsioonide mõjul on ta selleks olnud sunnitud. Seda soovitakse korvata oma püsinarratiivide – eelkõige ajalookäsitluse – agressiivse elluviimisega. Saatkonna ja Kremli-meelsete entusiasm kulus paljuski Punaarmee 1944. aasta vallutusretkede meenutamisele üle Eesti. Seda nähakse ettevalmistusena 2020. aasta 9. mai suurejooneliseks tähistamiseks, millesse Venemaa võimuorganid üritavad agaralt kaasata nii Venemaa enda kui ka välisriikide noori."

Just välisvene noorte liikumise konsolideerimisse on aastaraamatu teatel Venemaa viimastel aastatel rohkem panustanud, kuna on ilmselt aru saadud, et lõhestuspoliitika aktivistide vananeva põlvkonna toetusrahaga nuumamise asemel oleks mõistlikum hõlmata ning koolitada järgmise põlvkonna liidreid.

"Noorte mõjutusürituste näideteks on olümpiaadid, konkursid, võistlused jm, mille sisse on üldjuhul pikitud ideoloogilise kasvatuse elemendid. Tähelepanelikult tasuks suhtuda Venemaa katsetesse edendada rahvusvahelist noorte koostööd, näiteks vabatahtliku tegevuse, keskkonnakaitse ja kliimahoiu sildi all. Nendes teemades nähakse võimalust noori positiivselt ühisesse Venemaa info- ja tegevusvälja tõmmata, et neid hiljem enda huvides ära kasutada, kasvõi Eesti-vastases propagandas."

Noortele suunatud lõhestuspoliitika elavdamiseks Eestis võeti 2019. aastal taas kasutusele teada-tuntud ja seni läbikukkunud meetodid. Siia saabus Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa noorteühendus Molodaja Gvardija (MG) uus põlvkond.

Huvi kunagi Venemaal õppinute vastu

Tänaste noorte kõrval on suur huvi Venemaal nende Eestis elavate inimeste vastu, kes on kunagi Venemaal ülikoolis õppinud.

"Nii kavatsetakse Kremli koordineerimisel hõlmata näiteks Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi (MGIMO) jt valitud ülikoolide vilistlasi, kes praegu Eestis elavad. Näiliselt toimub kõik vilistlasorganisatsioonidesse sotsialiseerimise ettekäändel. Tegelik sügavam huvi on saada enam teavet inimeste taustast, kontaktidest ja praegustest tegevusaladest kasutamaks neid ära oma poliitilistes, ärilistes ja julgeolekualastes huvides," märgitakse aastaraamatus.

Kapo sõnul tuleb ohtlikuks pidada ka Kremli katseid tundlikes valdkondades edendada koostööd ja otsida otsekontakte kohalike omavalitsustega.

"Näiteks võivad mitmesugused haridusalased lepingud Venemaa regioonide ja õppeasutustega töötada vastu Eesti hariduspoliitika eesmärkidele, takistada Eesti elanike hariduslikku lõimumist ja äraspidi edendada hoopis Kremli lõhestuspoliitika eesmärke. Vladimir Putin on viimasel aastal korduvalt nõudnud riikliku programmi "Vene keele toetamine ja edendamine välismaal" jõulisemat elluviimist. Kremli huviks on venekeelse koolihariduse säilitamine välismaal, mistõttu korraldatakse pedagoogidele täienduskoolitusi, pakutakse õpilastele kasutamiseks õppekeskkondi ning kutsutakse jätkama haridusteed Venemaal," kirjutatakse kaitsepolitseiameti värskes aastaraamatus.

Balti riikide okupatsiooni ja anneksiooni eitamine

2019. aastal pööras Venemaa suurt tähelepanu "Ida-Euroopa natsismist vabastamise 75. aastapäevale", mille tähistamiseks korraldati hulk rahvusvahelisi konverentse ja näitusi.

"Eesmärgiks oli taas esitada Venemaa ja NSV Liidu tegevust positiivses ja humaanses valguses. Seejuures on oluline, et Balti riigid ja teised MRP alusel okupeeritud piirkonnad nn vabastatud Ida-Euroopa riikide hulka ei kuulu, sest neid käsitletakse NSV Liidu osadena."

Kapo leiab, et selline käsitluslaad on järjekordseks kinnituseks Venemaa poliitikale, mis eitab Balti riikide okupeerimist ja õigustab hilisemaid repressioone.

Noored Kremli hõlmamisüritusel - VIII rahvusvaheline festival "Sõbrad, nii imeline on meie liit!" Autor/allikas: Kapo aastaraamat

Kaitsepolitsei aastaraamat täismahus