Turu-uuringute AS-i sotsioloog Tõnis Stamberg tõi värskete erakondade toetusnumbrite juures välja, et Keskerakonna toetus on langenud mitu kuud venekeelsete valijate, eriti Ida-Virumaal elavate inimeste seas.

Viimases uuringus oli Keskerakonna toetus muukeelsete valijate seas 51 protsenti, mis oli küll erakondadest selgelt parim, kuid jäi alla nende tavapärasele üle 60-protsendisele toetusele.

Sealjuures Ida-Virumaal langes Keskerakonna toetus 33 protsendile, mis on nende tavapärasest tasemest kümmekond protsendipunkti madalam. Näiteks mullu detsembris oli Keskerakonna toetus Ida-Virumaal veel 50 protsenti.

"Toetuse langus algas juba mõni kuud tagasi ja eks see ole seotud nende muutustega, mis Ida-Virumaal on toimunud kaevandustega ja mis sõnumid on riigi poolt sealsetele elanikele saadetud. See ei ole enam ühekordne jõnks reitingutes, vaid selge trend allapoole. Oleks mina Keskerakonna strateegiajuht, hakkaksin sellele tõsiselt mõtlema," selgitas Stamberg ERR-i veebisaates.

Samas on Keskerakond säilitanud oma edu Tallinnas, mille valijate seas annavad samuti tooni venekeelsed valijad. Stamberg seletas seda selge liidri isiku ehk Mihhail Kõlvartiga, kellesarnast Keskerakonnal aga Ida-Virumaal ja Narvas pole.